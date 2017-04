Travis: discografía

‘The Boy with No Name’ (2007): A Travis les ha salido un disco que no está ni muy bien ni muy mal. Lo están poniendo a parir, o peor, le están haciendo el vacío social, pero a mí me gusta y coincido bastante con la crítica que le han hecho en Allmusic. Para mí ‘The Boy with no name’ representa toda la humildad y la modestia de la que viene careciendo Coldplay hace tiempo, y gracias a los de Chris Martin, se me ocurren un montón de cosas que podía haber hecho Travis y no ha hecho, como calcar solos de U2, recurrir a Timbaland, publicar un single in crescendo, etcétera, etcétera.

‘Closer’ empieza dejando frío y termina calando hondo. Porque Travis es uno de esos grupos que, gracias simplemente a una bonita voz, puede emocionar con estribillos tan sencillos como “lean on me now, lean on me now”. El próximo single, ‘Selfish jean’, la canción más energética del álbum, no es ‘Writing to reach you’ pero no está mal, mientras que ‘My eyes’ y ‘Battleships’ son más que agradables de escuchar y ‘Out in space’, mucho más que una bonita balada. Un disco que no inventa nada, que no venderá nada y que no ganará ningún premio, pero con algún que otro tema que dentro de unos años seguiremos mirando con el mismo cariño que algunas de sus glorias pasadas.

Calificación: 7/10

Temas destacados: ‘Closer’, ‘Selfish jean’, ‘My eyes’

Te gustará si: aún te emocionas escuchando ‘The man who’

Escúchalos en: MySpace

‘Good feeling’ (1997): Los de Glasgow –qué socorrido esto de comentar el lugar de procedencia de un grupo en general y de escoceses en particular-, debutaron con ‘Good Feeling’, el que ha terminado resultando su disco más rockero, sobre todo en su cara A. Este primer álbum de Travis contiene una divertida reivindicación de los 90 que no está nada mal para proceder de 1997. ‘Tied to the 90’s’ se puede recuperar ahora que los Klaxons reivindican los colores chillones y hasta Portishead han anunciado un concierto. ‘All I wanna do is rock’ es un buen tema para comenzar un disco y una carrera y ‘Happy’ muy entrañable. En nuestras manos a partir del éxito de ‘The Man Who’, es inevitable entenderlo como un ensayo de lo que vendría después, sobre todo por esos temas folkies de la cara B que aún no emocionan como lo harían algunos de sus temas posteriores.

Calificación: 7/10

Temas destacados: ‘Tied to the 90’s’, ‘All I wanna do is rock’, ‘Happy’

Te gustará si te gustan: Supergrass, Teenage fanclub, The Beatles

Escúchalo: ‘Tied to the 90’s’

‘The man who’ (1999): El mayor éxito tanto de crítica como de público del grupo vino con este gran disco producido por Nile Godrich que, en contra de lo que esperaba, no ha envejecido nada mal. La intensísima ‘Writing to Reach You’, el medio tiempo ‘Why does it always rain on me’ o la épica ‘Driftwood’ se han convertido en himnos con los años: canciones que identifican a Travis y les diferencian de muchas otras bandas con facilidad (algo complejo a veces cuando pensamos en las venas que le dan a la prensa británica). ‘Turn’, milagrosamente, no resulta estridente ni pretenciosa sino escalofriante. La tontísima ‘The last laugh of the laughter’ sigue sobrecogiendo, aunque para mi sorpresa, con los años mi favorita ha terminado siendo ‘Luv’, una balada desesperada en la que Fran Healy despliega toda su ternura (dan muchas ganas de abrazarle). En la época publican singles con versiones de temas como el clásico ‘Be my baby’ o ‘Baby one more time’ de Britney Spears y uno se hace fan.

Calificación: 9/10

Temas destacados: ‘Writing to reach you’, ‘Driftwood’, ‘Luv’

Te gustará si te gustan: The Beatles, Embrace, La Buena Vida

Escúchalo: ‘Driftwood’

‘The invisible band’ (2001): Por tercera vez Travis sustenta todo el peso en la sencillez de la canción y es la última ocasión en la que la crítica se lo perdona. ‘Side’, ‘Flowers in the window’ o ‘Dear diary’ son casi perfectas y hay quien las compara con algunas de las composiciones de los Beatles. Como resultado, vuelven a ganar el premio Brit a mejor álbum que ya consiguieran con su obra magna, ‘The man who’.

‘Sing’, como ‘Music’ de Madonna, triunfa desde su obviedad, mientras que el aire medio navideño de ‘Flowers in the window’ o ‘Follow the light’ sientan muy bien a su portada y filosofía, tan otoñales.

Calificación: 7/10

Temas destacados: ‘Sing’, ‘Side’, ‘Flowers in the window’

Te gustará si te gusta: mucho el disco anterior.

Escúchalo: ‘Sing’

’12 memories’ (2003): El cuarto disco de Travis es el resultado de una pequeña crisis creativa del grupo, que se agrava con el dramático accidente de su batería en una piscina, que a punto está de costarle la vida. Agobiados porque la fórmula parece acabada, tiran por lo social y político (‘Beautiful occupation’, ‘Peace the fuck out’) e intentan hacer algo diferente, pero como era de prever en estas condiciones, les sale mal. Los experimentos se quedan en guiños, algunas melodías son un poco forzadas y el grueso del disco carece de garbo: el consabido “más de lo mismo pero peor”. Ah, y en esta época escriben “krysis” con “k”. Acertadamente se toman un descanso, editan recopilatorio y afortunadamente, hoy vuelven a tomarse las cosas con más calma…

Calificación: 5/10

Temas destacados: ‘Quicksand’, ‘Re-offender’

Te gustará si te gustan: los discos de decadencia tipo ‘Be here now’, ‘To the faithful departed’.

Escúchalo: ‘Beautiful occupation’