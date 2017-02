Katy Perry / One Of The Boys

Un divertido tema de Katy Perry llamado ‘Ur So Gay’ circuló bastante hace unos meses por Internet y ahora el segundo single, ‘I Kissed A Girl’, lleva varias semanas en el número 1 en EE.UU. y se espera que pase también varias semanas en el número 1 en UK. Entre bromas homosexuales y feministas, la chica se está haciendo de oro, sobre todo vendiendo singles, que el disco todavía no se lo ha comprado casi nadie.

Algunas letras de Katy Perry tienen su gracia. La que más, ‘Ur So Gay’, ha sido alabada por la propia Madonna y habla de un metrosexual que no es lo suficientemente hombre. O algo así. El estribillo dice “eres tan gay… y ni siquiera te gustan los hombres” y en las estrofas se mencionan H&M, MySpace, el maquillaje o el indie rock como paradigmas del nuevo chico del siglo XXI.

La canción, unida a la también polémica y mucho más exitosa ‘I Kissed A Girl’, ha provocado las protestas de todo el mundo: homosexuales, feministas, los cristianos decepcionados de Katy (firmó un disco de gospel cristiano hace unos años como Katy Hudson)…, aunque en realidad lo que debería haber provocado más protestas es el estilo musical del álbum.

‘One Of The Boys’ es claramente heredero del sonido Alanis de hace unos años (ahí está ‘Thinking Of You’ para el que lo dude), aquel que llevó a destacar a cantantes mediocrillas como Anouk o Meredith Brooks y que terminó como el rosario de la aurora con el éxito masivo de Shania Twain. Por desgracia el álbum de Katy Perry, producido en parte por Greg Wells (Mika, Timbaland, Pipettes), termina sonando a ese indie-rock de lo más convencional que ella misma critica en sus letras. Al final, salvo un par de chistes y sintetizadores interesantes (‘One Of The Boys’, ‘Hot N Cold’) el disco parece de Avril Lavigne, con alguna balada medio pasable (‘I’m Still Breathing’) y alguna otra insoportable (‘Lost’). Aunque para coitus interruptus, el vídeo de ‘I Kissed A Girl’. Ese final, ¿no querrá decir que todo ha sido un sueño, verdad Katy? Es que eso ya lo han hecho hasta los Mecano.

Calificación: 4/10

Temas destacados: ‘UR So Gay’, ‘I Kissed A Girl’, ‘One Of The Boys’

Te gustará si te pone: una mezcla entre Avril Lavigne y Lily Allen

Escúchalo: Myspace, Youtube