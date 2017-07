Robert Smith recuerda su trifulca con Morrissey

En una entrevista con el NME, Robert Smith, que estos días promociona el nuevo disco de The Cure, ya a la venta, recuerda en una pregunta su encontronazo con Morrissey hace unos años.

Por desgracia le preguntaron sobre gente que se apellida Smith. Eramos yo, Patti Smith y otro Smith que era famoso en aquella época, y la pregunta era a quién dispararía. Uno habría esperado que él siendo un tipo vegetariano que nunca come carne y pacifista dijera: “preferiría dispararme a mí mismo” o “a ninguno”, pero dijo: “los pondría a todos juntos y los dispararía a todos”.

Cuando me lo contaron en aquel momento me sentí ofendido y contesté: “eso es jodidamente bonito, cabrón” (la palabra original es “cunt”, uno de los peores insultos en inglés, literalmente “coño”). Me pareció totalmente gratuito. Yo nunca habría dicho o hecho nada. Entonces de esto nació una de esas contiendas aburridas. Nunca le he conocido. No estoy seguro de si hemos estado en la misma habitación. Estoy seguro de que él piensa lo mismo que yo, se sintió muy agravado por mi respuesta”.