Beyoncé / I Am… Sasha Fierce

Beyoncé acaba de lanzar un extraño disco conceptual. Se llama ‘I Am… Sasha Fierce’ y son dos cedés. El disco 1, el de las baladas, se llama ‘I Am’ y presenta a “la verdadera Beyoncé”. El disco 2 se llama ‘Sasha Fierce’, tiene canciones más animadas, y presenta a su álter ego en el escenario, la mujer en la que necesita transformarse cuando la apuntan los focos.

El concepto es un despropósito por muchísimas razones: porque las canciones contenidas en este disco no dejan de mostrar, tanto unas como otras, a la Beyoncé de toda la vida; porque el primer single del disco, ‘If I Were A Boy’, el de la parte de la verdadera Beyoncé, irónicamente, es de los pocos temas que no ha compuesto ella; porque el disco de las canciones bailables también trae baladas y sobre todo, porque el álbum sería mucho mejor si alternara lentas y canciones bailables o, al menos, no presentara todos los baladones en primer lugar.

La idea de que la verdadera Beyoncé sea la de las baladas es desoladora, con la cantidad de trallazos con que contaban las Destiny’s Child. De hecho si este disco constara de las canciones bailables con un par de baladas en la línea de ‘Halo’, que suena divertida entre lo eclesiástico y lo new-wave, hasta merecería un aprobado. ‘Single Ladies’ está a años luz de ‘Crazy In Love’, pero tiene un ritmo machacón y unos teclados molones; ‘Radio’, a pesar de su letra sonrojante, cantada mil veces por mil artistas, podría ser un himno bakala; ‘Diva’ recuerda casi a M.I.A.

Sin embargo, lo casposete no sólo es mayoría sino que además es lo que se nos presenta como esa “verdadera Beyoncé”, como su adaptación del ‘Ave Maria’ que encima recuerda a ‘Promise To Try’ de Madonna; esa frase en la que dice que si fuera un chico se iría a beber cerveza por ahí con otros hombres (en serio, ¿en qué mundo vive Beyoncé? ¿Es que las mujeres no se van por ahí a beber cerveza y a veces con otros hombres? Que yo me sé de unas cuantas), lo tópico y típico de ‘Disappear’ y ‘Broken-Hearted Girl’, la versión en castellano de ‘If I Were A Boy’, sus canciones sobre anillos de matrimonio que muestran una dependencia absoluta del hombre, etcétera, etcétera. En definitiva en su tercer disco Beyoncé se consolida como una de las personas más sobrevaloradas por la industria.

Calificación: (2,5+4,5)/2=3,5/10

Temas destacados: ‘Halo’, ‘Single Ladies’, ‘Radio’

Te gustará si te gustan: las baladas de R&B tradicionales, básicamente

Escúchalo: ‘Single Ladies’