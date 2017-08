Vídeo de Sr. Nadie y Amaral

Ya se sabía que el debut del ex Sexy Sadie Sr. Nadie iba a ser con Amaral y acaba de estrenarse el vídeo de ‘Me duele la cabeza’, que han dirigido los marroquíes Swel e Imad Noury, todo un trabajo de fotografía. Sr Nadie además ya había colaborado con los hermanos en la banda sonora de su segundo largometraje, ‘The Man Who Sold The World’, que se estrenó en la sección oficial de la Berlinale de 2009. Ahora que se llevan los baladones en plan dúo tipo Carlos Baute y Marta Sánchez o Malú y Antonio Carrasco y los dúos en general tipo Rosario y Estopa, esperamos que pillen un poco de cacho. ‘En la ciudad del aire’, el disco de Sr. Nadie, se publica el 18 de mayo.