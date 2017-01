Escucha lo nuevo de Ace of Base

Nunca nada volvió a ser lo mismo para Ace of Base después de ‘Happy Nation’, disco que contenía ‘All That She Wants’, una de las canciones favoritas de todo el mundo, y que terminó incluyendo también como extra ‘The Sign’. Y no sólo porque no volvieran a repetir su éxito sino por misterios como el de la cantante rubia Linn Berggren, que fue perdiendo protagonismo se supone que debido a cuánto odiaba la vida pública y no se sabe si por petición propia o del grupo, fue difuminando su parte de las imágenes promocionales hasta terminar desapareciendo. En 2007 se comunicó su marcha definitiva indicando que durante años de hecho no había sido miembro de la banda.

Dada su falta de interés su hermana Jenny, la morena, fue adquiriendo mayor protagonismo, pero el nuevo lanzamiento de la banda tampoco cuenta con ella. En 2009 Jenny publicó una autobiografía y el pasado otoño hizo saber a través de su Twitter que no formaría parte de los nuevos proyectos de Ace of Base, si bien no descartaba volver en el futuro. Este año sacará su primer disco en solitario cuyo primer single es este ‘Here I Am’.

Los chicos han decidido seguir adelante con nuevas vocalistas llamadas Julia y Clara, siendo esta una de las participantes de ‘Idol 2009’, uno de los OT suecos, en el que Ulf de Ace of Base era jurado. El primer single con esta nueva formación se llama ‘All For You’ y por supuesto se ha filtrado a Youtube en cuanto se ha radiado en Suecia. Ojo porque sin ser precisamente canción del año tiene todos los ingredientes para conquistar a los fans de Ace of Base, si es que queda alguno.