Las cuatro canciones de Pastora Soler para Eurovisión

Al fin podemos empezar a escuchar las canciones de las que saldrá la que finalmente interpretará Pastora Soler en Eurovisión. Entre las 4 finalistas, no queda ni rastro de todos los compositores “estrella” que supuestamente iban a escribir para la artista. Dos de las canciones ya han sido seleccionadas por la propia Pastora y por su equipo, y pasan directamente a la gala final del 3 de marzo. La tercera en discordia deberá elegirla el público antes del 20 de febrero a través de la web de RTVE. Hablemos de las canciones. Primero, las dos seleccionadas por Pastora.

La primera se titula ‘Tu Vida Es Tu Vida’ y aparecía en ‘Una Mujer Como Yo’, el último disco de la cantante. ¿No se suponía que las canciones debían ser inéditas para el festival? Es válida por los pelos (como ‘La revolución sexual’) por haberse editado en otoño. Se trata de un tema bailable (es una forma de hablar), con el que lo podría haber intentado Coral una vez más. Si eres de los que piensa que la producción es vergonzosa, mejor no prestes atención a la letra. Incluye frases de autoafirmación gay como: “digan lo que digan, a nadie le importa, es tu decisión, y ahora, el que no lo entienda que no ate cadenas al amor“ o nuestra favorita: “Deja de fingir, que no hay nubes sobre ti, hoy vuelve a brillar el arcoíris”. Como se puede comprobar, la sutileza no es su fuerte.

La segunda seleccionada por el equipo de Pastora, y que por tanto pasa a ser finalista, es ‘Quédate Conmigo’, que han compuesto Thomas G:son, Antonio Sánchez-Ohlsson y Erik Bernholm. Una balada que pretende ser épica (incluye coros hacia el final) pero que resulta aburrida, tediosa y ñoña. ¿Lo peor? Esa letra que parece sacada del diario de una adolescente.

Estas dos canciones estarán en la gala del día 3 de marzo y las interpretará Pastora Soler en directo. La tercera de las finalistas deberá salir de las votaciones en Internet. Las dos opciones son ‘Me Despido De Ti’ y ‘Ahora o Nunca’.

‘Me Despido de Ti’ también está incluida en el último disco de Soler, que salió a la venta en noviembre del año pasado. Típico medio tiempo que podría haber terminado en cualquier disco de Malú. Si esto termina representándonos en Eurovisión, estamos seguros de que aprovecharán nuestra actuación para ir a publi.

‘Ahora o Nunca’ es la última de las canciones y lo cierto es que hay algo premonitorio en el título, si pensamos en el papel de España en el festival, tirando mucho más a “nunca”. Es otra balada de tipo épico con letras de instituto. ¿Estamos exagerando? “Jamás pensé, cuando decidí que no quería más volverte a ver, que sola aprendería a estar sin ti”. Se puede escuchar en la web de RTVE.

Estaremos pendientes el próximo 3 de marzo de la gala en TVE, para saber cuál será el tema que dé por terminada, de una vez por todas, con la credibilidad de España en el Festival de Eurovisión.