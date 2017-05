Lady Gaga habla sobre el “puto trono” de Madonna:

Tras una etapa de silencio sobre el asunto, los periodistas no se cansan de preguntarle a Lady Gaga por Madonna. El último ha sido el célebre Howard Stern, que ha contado con Germanotta en su programa de radio. En él, básicamente, viene a decir que le importa un carajo si no le gusta a Madonna. Provocada por el locutor, que le sugiere que Madonna le tiene envidia por sus éxitos, Gaga concluye: “puedes mirarlo de esa manera. Pienso que está más molesta porque no estoy preocupada por no gustarle, porque no me importa si no le gusto”.

Hablando sobre el blogger rosa Perez Hilton, vuelve a decir que su enemistad con él tras haber sido amigos y haberle llevado incluso a comer con su familia, la ha decepcionado. Y cree que el fondo de la cuestión se reduce a Madonna, a la competencia con ella y a la batalla por el “trono”. “Siempre es la misma historia irritante. ¿Ha tomado su trono? ¿Es la nueva “ella”? ¿Va a superarla o no? Hay gente que piensa que soy una amenaza para el trono. No quiero tu puto trono, gracias. Tengo el mío. De hecho, no quiero ningún trono. No me veo como una reina. Me veo a mí misma como uno de mis fans. Eso es todo”. Puede escucharse en el minuto 23 de este vídeo.