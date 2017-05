Alejandro Sanz cree que envejece mejor que Deep Purple

Circula por internet un fotograma de una entrevista a Alejandro Sanz en la que asegura que su música está envejeciendo mejor que la de Deep Purple. ¿De qué revista hablamos? ¿Es un fake? La entrevista está fechada el 13 de noviembre de 2012 y puede encontrarse todavía en las páginas de DTLux. Corresponde a la promoción de ‘La música no se toca‘ y se habla un poco de la grabación del disco, pero pronto llega lo bueno, la pregunta “cuando oyes tus discos antiguos, ¿te gustan?”. Esta es la respuesta de Alejandro Sanz:

“Algunos más que otros. No suelo escucharlos a menudo; si los escucho, normalmente por casualidad, hay cosas que me sorprenden gratamente. Me parece que soportan bastante bien el paso del tiempo. Y eso no es fácil. Yo escucho ahora discos de Deep Purple y no pasan el filtro de los años”. Afortunadamente Sanz considera que los Beatles sí, pero luego prosigue con su ataque: “Creo que los músicos que tienden a la vaguería sonora, esos de ‘soy tan cool que mira qué mal canto’, no superan la prueba del tiempo”.

Os dejamos con la prueba del algodón, tomando un par de las mejores canciones de cada artista.