Annie Lennox cuestiona el feminismo de Beyoncé

La imagen en la que Beyoncé apareció en los premios MTV delante de la palabra FEMINISMO sigue dando que hablar. La última en pronunciarse ha sido Annie Lennox, que ha declarado en Pride Source que no llamaría a lo de Beyoncé “feminismo”, sino “feminismo light”. “Suena como toda una cortina de humo para mí. Quiero decir que ella es una artista estupenda y me encantan sus actuaciones, pero me encantaría sentarme con ella. Me encantaría sentarme con unas cuantas artistas y hablar con ellas. Me gustaría escucharlas, me gustaría oír lo que piensan de verdad”.

La cantante de Eurythmics continúa: “Veo que muchas de ellas se hacen con la palabra para promocionarse, pero no creo que necesariamente representen de verdad la profundidad del feminismo. Creo que no. Creo que para muchas de ellas es conveniente, les queda muy bien y parece algo radical, pero tengo mis conflictos con esto. (…) Creo que lo que hacen es facilongo. El sexo siempre vende. Y no hay nada malo con vender sexo, depende de la audiencia. Si son niños de 7 años sí tengo problemas con eso”.

Annie Lennox está promocionando un nuevo disco de versiones llamado ‘Nostalgia’, del que se acaba de extraer como single ‘I Put A Spell On You’. Sale el 24 de octubre.