Broods / Evergreen

Broods, el dúo que forman los hermanos Nott, fue una de las apuestas más interesantes del año pasado, intentando sacar tajada del boom de Lorde en todo el mundo, aunque lo cierto es que tenían méritos propios para llegar tan lejos como su compatriota. Después de la publicación de un más que interesante EP homónimo, lanzaban su primer disco, ‘Evergreen’. Pero la campaña de márketing, a imagen y semejanza de la de la autora de ‘Royals’, no consiguió que esta interesante propuesta calase del mismo modo en el que lo hacía la de su paisana.

Con producción de Joel Little, responsable del ‘Pure Heroine’ de Lorde, este debut es destacable por la adecuada apropiación de los sonidos y formas del trip-hop más comercial, aquí de una manera sutil, pero sin llegar a caer en lo más sencillo: la imitación sin escrúpulos o el plagio. Desde la voz de Georgia, pasando por los efectos utilizados en ‘Bridges’, a los teclados entrecortados de ‘Sober’ o ‘Everytime’ en su conjunto, la calidad del acabado de las canciones y el nivel de sus melodías hacen que nos olvidemos de las referencias y nos centremos en las canciones, al menos en la primera mitad del disco.

Porque el álbum se puede dividir en dos mitades: la primera, que abarca los cinco primeros cortes, es una sucesión de canciones pop perfectas, indudablemente bien resueltas y justas en su duración, de estribillos redondos y contundentes. A partir de ‘Never Gonna Change‘, ‘Sober’ y Medicine’, no solo aumenta de manera innecesaria la duración de los temas, sino que también se produce un bajón en el ritmo. De hecho, no es complicado confundirlas entre sí por lo irrelevante. El tema que da título al disco no deja de ser una bonita balada con una producción cuidada pero tampoco termina de remontar.

Cierran otras dos baladas, por lo que, definitivamente, llegamos a la conclusión de que el disco queda herido de muerte después de la genial ‘L.A.F.‘. A pesar de que las percusiones de ‘Superstar’ animan un poco el nivel, cuando se llega a este final venimos arrastrando un metraje demasiado intrascendente.

Secuenciado de otra manera, ‘Evergreen’ podría haber sido un trabajo notable, en el que la mitad de las canciones queda por encima de la media, algo digno de valorar actualmente. Pero dispuesto así, el primer trabajo de Georgia y Caleb Nott cansa. Lo positivo es que, si aún te quedan ganas de volver al principio, la sucesión de ‘Mother & Father’, ‘Everytime’, ‘Killing You’, ‘Bridges’ y ‘L.A.F.’, es sobresaliente.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Bridges’, ‘Mother & Father’, ‘Everytime’, L.A.F.’

Te gustará si te gusta: Una versión más luminosa de Lorde

Escúchalo: Deezer