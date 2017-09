Buscando el mejor disco de… Hot Chip

Hot Chip llegan a Sónar, donde ofrecerán una doble actuación: por un lado estarán hoy jueves en Sónar de Día y mañana viernes repetirán en Sónar de Noche. Ya hemos expresado muchas veces nuestro amor total por la banda e incluso publicado un playlist con sus mejores canciones hasta 2012 (que hoy probablemente se vería alimentado por al menos ‘Need You Now’). Sin embargo, aprovechando su visita especial como nombre en letras grandes del festival barcelonés, invitamos al grupo a nuestra sección “Buscando el mejor disco de…”.

El ganador es ‘The Warning‘, que ya pasara por nuestra sección Discos de la Década pasada. “Soy incapaz de cansarme del disco con el que descubrí a Hot Chip, del que me gusta todo: desde sus temazos intachables (‘Boy From School’, ‘Over and Over’) hasta la elegancia indietrónica de ‘The Warning’, muy en la línea de mis adorados The Postal Service”, indica el redactor Lolo Rodríguez. Aquellos inicios más indietrónicos dejan en cambio en la última posición de la tabla el debut del grupo, algo no tan habitual en la industria de “el primero era el mejor”. Sebas E. Alonso: “‘Playboy’ tenía su gracia, y las referencias a Stevie Wonder de ‘Keep Fallin” son muy divertidas, pero escuchado hoy el disco suena bastante desgarbado y aburrido, no se me ocurre ninguna razón para oírlo con todo lo que vino después”. JB, en cambio, lo defiende como antecedente necesario: “‘Coming On Strong’ es un atractivo documento de la indietrónica de principios de siglo, abordada desde un ángulo, el de Hot Chip, juguetón y agridulce, y el disco al que necesitó mirar ‘The Warning’ para ser el gran disco que es”.

En segundo lugar nos ha quedado ‘Made In the Dark’, el mejor para algunos redactores. Sebas: “Todos los discos de Hot Chip del 2º al 5º me parecen brutales. No son discos de 10 y alguno tardamos en entenderlo porque alguna pista es algo peor, pero la relación emocional que tengo con ‘I Feel Better’, ‘Motion Sickness’ o en este caso ‘Shake a Fist’, ‘Ready for the Floor’, ‘Hold On’, ‘Made in the Dark’ o ‘In the Privacy of our Love’ para mí es comparable a la que en su momento tuve con los Smiths o con Blur. Para mí, el mejor pop de su década”.

No en vano, los discos 3º y 4º han quedado muy próximos en nota, todos alrededor de 8/10. Lolo defiende ‘In Our Heads‘, en tercera posición: “Muchos decían que era “lo peor de todo el disco”, pero la realidad es que a mí ‘Flutes’ no me decepcionó. Así que imaginaos lo que me pasó con el resto de cortes, con un balance perfecto entre temas bailongos (‘Motion Sickness’, ‘Don’t Deny Your Heart’) y preciosísimas baladas (‘Look At Where We Are’, ‘Let Me Be Him’). No le he puesto un 10 de milagro”. Mireia prefiere ‘One Life Stand‘, que ha quedado en cuarto lugar: “Todos los discos de su particular “etapa imperial” me parecen casi igual de buenos, pero ‘One Life Stand’ para mí gana en el uno a uno de las canciones; es que me pirran todas, especialmente los momentos más cursis, como ‘Brothers’ o ‘Slush’”.

El último ‘Why Make Sense?’ no ha tenido muchas opciones de competir y queda en 5º lugar (razón aquí). No obstante, tiene sus defensores, como Mireia (“Tenía pocas expectativas y la sorpresa ha sido encontrarme con un disco bonito y homogéneo. Sí, carece de himnos, pero me encanta la melancolía que desprende”) o Raúl Guillén: “Aunque es cierto que no tiene demasiados estribillos memorables e incluso que flaquea en algún instante, ‘Why Make Sense’ es un nuevo, variado y sutil viraje a su estilo propio, con un tratamiento sonoro más orgánico y una inteligente aproximación al funk de los 80 y al R&B primigenio. Además, no solo muestra que las baladas siguen siendo lo suyo (‘White Wine And Fried Chicken’) sino que también pueden sonar épicos, como en el poderoso corte titular que cierra el disco majestuosamente”.

Foto: Steve Gullik.