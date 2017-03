Lauren de Chvrches se enfrenta a un fan que le pide matrimonio

Chvrches acaban de publicar el Disco Recomendado ‘Every Open Eye’, que ya presentan en directo. Su cantante, Lauren Mayberry, también es conocida por haber reconocido que se ha sentido acosada e insultada por las cartas sexuales de sus fans y haber escrito textos sobre la misoginia muy interesantes al respecto.

Un fan que no ha leído sus textos le ha propuesto matrimonio durante uno de esos conciertos, y Lauren no se lo ha tomado nada bien. A pesar de que no abandona su sentido del humor, está visiblemente incómoda ante la propuesta. “Oh, venga ya, ¿qué posibilidad de éxito tienes? Ir a sitios públicos y preguntarle a mujeres que no conoces si se casarían contigo… ¿te va bien así, tío? Y asumo que porque estás aquí conoces a nuestro grupo. Soy una gruñona y no quiero esa mierda”.

Continúa: “gracias a todos, siento avergonzar a esta persona pero si nadie se lo dice, nunca lo sabrá. Tengo la suerte de tener el micrófono y tú no, así que todo está a mi favor en esta coyuntura”. Otro fan le pregunta por qué es tan gruñona y Lauren le hace una peineta mientras ya empieza a sonar una de sus nuevas canciones…

Aquí el momento para la historia.