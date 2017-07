Las 10 mejores reacciones en Twitter por lo nuevo de Adele

Pocas veces 30 segundos han dado tanto que hablar. Lo nuevo de Adele, presumiblemente una balada similar a ‘Someone Like You’ que la cantante adelantó anoche durante un descanso publicitario de ‘X Factor’, ha inundado la red con tuits de lo más diversos y divertidos. Nosotros hemos seleccionado 10 que reflejan muy bien todo el revuelo montado alrededor de este single, con toda probabilidad el más importante del año, pues Adele viene de vender 30 millones de copias de su álbum anterior, ‘21‘, el disco de estudio más vendido de lo que llevamos de siglo.

1.- Adele saluda y la gente acude a ella como loca, dándose hostias por doquier como si fuera la Virgen María:

2.- Todo el mundo en la industria va a terminar así de chamuscadito en las listas cuando ’25’ llegue a las tiendas:

3.- En la red, cuando un artista supera comercialmente al resto de lejos, se dice que le ha “arrancado la peluca”. Así de contenta se verá Adele cuando su single sea número uno por 583 semanas consecutivas…

Adele after snatching her weave back from basics pic.twitter.com/L4wMmTwiol — jame/s (@edgejames) October 18, 2015

4.- …y con estas pintas veremos a sus competidoras. Aunque, ¿dónde están Justin Bieber, One Direction, Ed Sheeran, Bruno Mars o Calvin Harris? ¿Es que en el pop no hay tíos? ¿Estas peleas de gatas machistas no eran pasado ya?

5.- En la vida real el lanzamiento de Adele también es importante. Algunos hasta piden librar en el trabajo por si acaso saca single:

Me: I won’t be at work tomorrow. Boss: Why not? Me: I think Adele is releasing new music. Boss: I understand. Take all the time you need. — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) October 18, 2015

6.- Otros y otras, sin embargo, prefieren celebrarlo después, dándolo todo en la pista de baile… o en la de lucha. Cualquier lugar es bueno. El disfraz de ‘Sailor Moon’, por cierto, no es necesario… o sí, como veáis:

me because adele is finally making a comeback (Vine by @woahrandy) https://t.co/1AQbw5eWpB — Ryan Grimm (@Ryan_Grimm_) October 19, 2015

7.- ¿Es que Rihanna se cree que es la única que saca disco? Claro, como ahora va de alternativa… ¡Pues no! Adele también se viene con todas:

Rihanna: “My new album dropping soon” Adele: pic.twitter.com/T6hl4SxWMi — Tevin Byrd (@The__Prototype) October 18, 2015

8.- Si idolatras a Adele es posible que tu reacción ante sus 30 segundos de canción nueva se pareciera un poco a esta. “Hola, soy yo”, cantó Adele, y a ti te dio un infarto:

9.- Entre que Adele saca single sin avisar a nadie y que el último disco de Beyoncé salió al mercado exactamente igual, no nos extraña que haya un poco de competencia entre ambas. “Como hagas otro disco te mato”, le advierte Beyoncé en este divertido meme. ¿A quién pretendes intimidar, Bey?

10.- Y es que lo único que se puede hacer al final es otra cosa: huir despavoridos porque el huracán Adele se acerca. Lana Del Rey ya lo ha hecho:

Adele: hello, it’s me. All our faves in the music industry pic.twitter.com/u3B8huNflO — praew☕️️️️️️ (@katyperryslave) October 18, 2015

Estos son los 30 segundos en cuestión, filtrados ahora en su versión de estudio original: