Dave Gahan & Soulsavers / Angels & Ghosts

Lejos de tomarse unas vacaciones, Dave Gahan es de los que prefiere no parar quieto cuando sus obligaciones en Depeche Mode se lo permiten. Más allá de sus dos discos en solitario, la voz del icónico grupo de synth-pop ya puso su granito de arena en el último trabajo de los productores Rich Machin e Ian Glover, los dos hombres que desde hace más de una década llevan la batuta sonora de Soulsavers. Pero a diferencia de lo que ocurrió hace tres años en ‘The Light the Dead See‘, en esta ocasión sorprende ver el nombre de Gahan acreditado (incluso con la tipografía más grande) como gran protagonista del disco. Desde que él y los dos productores se conocieran en la gira ‘Tour of the Universe’ de 2009 (Soulsavers ejercían de teloneros por entonces acompañados de Mark Lanegan), su relación se ha ido consolidando; tanto que en este ‘Angels & Ghosts’ que ahora nos ocupa Gahan ha tenido manga ancha para componer a medida unas canciones que sirven única y exclusivamente para su lucimiento personal.

Igual que ocurría en su colaboración precedente, aquí no hay espacio para las guirnaldas electrónicas, sino más bien para otra entrega de redención al blues rock. Puestos a encontrar paralelismos, al escuchar la estupenda ‘Shine’ (con esa slide guitar que irremediablemente trae a la cabeza la inmortal ‘I Feel You’) o ‘You Owe Me’ (con bombástico coro góspel incluido), se asoma la sombra de los Depeche de ‘Songs of Faith and Devotion’. Y, asimismo, un tema como el baladón ‘One Thing’, donde Gahan cautiva con poco más que un piano y unos arreglos de cuerda, no desentonaría en absoluto dentro del repertorio de Martin Gore y sus secuaces.

Pero más allá de esos números contados (a los que se podría sumar ‘All of this and Nothing’), está claro que este disco sorprenderá más bien poco a todos aquellos que han seguido de cerca los últimos pasos de Soulsavers. Gahan cumple como hilo conductor y sigue dando sobradas muestras de su carisma interpretativo (nadie puede negarle que es un animal escénico), pero sonoramente ‘Angels & Ghosts’ cae en lugares comunes ya explotados con anterioridad por la pareja de productores. Hablando en plata: es disfrutable, por supuesto, pero sobre todo para los talifans del frontman de Depeche Mode.

Calificación: 6,2/10

Lo mejor: ‘Shine’, ‘You Owe Me’, ‘One Thing’

Te gustará si te gusta: Dave Gahan, sin más.

