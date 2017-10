Gene Simmons de Kiss continúa su guerra contra el rap

Gene Simmons de Kiss no es nada fan del rap. Hace un mes había dicho en Rolling Stone abiertamente que estaba “deseando la muerte del rap”. “Estoy deseando que la música vuelva a ser letra y melodía, en lugar de sólo hablar. Una canción, hasta donde yo sé, se define por la letra y la melodía, o sólo por la melodía”. Además, se aventuraba a anunciar la muerte del rap. “El rap morirá. El próximo año, o dentro de 10 años, en algún momento. Entonces otra cosa llegará y eso es bueno y saludable”.

La banda pionera de rap NWA, en pleno reconocimiento por el disco de Dr Dre, la película y su inducción en el Rock and Roll Hall Of Fame este viernes, contestaban a través de su miembro MC Ren en la mencionada gala. “Quiero decirle al señor Gene Simmons que el hip-hop está aquí para siempre. Se supone que vamos a estar aquí”. Ice Cube añadía: “La cuestión es si somos rock and roll y joder, vaya si lo somos. El rock and roll no es un instrumento, ni siquiera un estilo de música. Es un sentir que ha estado en el blues, el jazz, el bebop, el soul, el rock ‘n’ roll, el R&B, el heavy metal, el punk rock, y sí, en el hip-hop”.

Simmons vio la ceremonia o se la han contado y ni corto ni perezoso ha respondido desde Twitter: “Con todos mis respetos… avisadme cuando Jimi Hendrix entre en el Hip Hop Hall of Fame. Entonces tendrás razón, Ice Cube”.