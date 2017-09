Travis / Everything At Once

Travis arrasaron con ‘The Man Who’ (1999) y ‘The Invisible Band’ (2001), dos discos llenos de hits que les situaron en primera fila del pop británico. Después, prefirieron mantener un perfil bajo, familiar, íntimo, lejano a los estadios de Coldplay aunque estos salieran después que -e influidos por- ellos. Sacaron alguna canción mona tipo ‘Closer’ pero nunca se renovaron y tampoco lo hacen en ‘Everything At Once’. Nuestro discurso sobre el nuevo álbum de Travis es el mismo que en la era ‘Where You Stand‘ porque el álbum es el mismo, sólo que esta vez el nivel está incluso por debajo de ‘Moving’ o ‘Reminder’. Este disco de la banda de Fran Healy reúne diez temas en los que las únicas sorpresillas son el regusto africano de ‘Paralysed’, lo bien integradas que están las cuerdas en ‘Animals’ -sin agotar- y la participación de la inglesa de origen jamaicano y liberiano Josephine Oniyama en ‘Idlewild’. Por lo demás, canciones optimistas y eficientes como ‘Magnificent Time‘, el single más digno; alguna lentita que crece con las escuchas como ‘3 Miles High’; pero sobre todo, canciones anodinas que tararearemos después de seis oportunidades pero sin duda olvidaremos la semana que viene.

Calificación: 5,9/10

Lo mejor: ‘Magnificent Time’, ‘Paralysed’, ‘3 Miles High’, ‘Animals’

Te gustará si te gustan: muchísimo los anteriores

