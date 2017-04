Niki & the Dove / Everybody’s Heart Is Broken Now

Hace cuatro años los suecos Niki & the Dove emergieron en el pop electrónico con la voluntad de encandilar a los simpatizantes de sus paisanos The Knife y aquellos que lo gozan con las melodías sintéticas más épicas. Sin embargo, pese a lo notable de su debut, ‘Instinct‘, el disco realmente pasó sin pena ni gloria y sólo fue reivindicado por unos pocos, por lo que imaginamos que antes de ponerse a trabajar en este ‘Everybody’s Heart Is Broken Now’ que ahora nos ocupa, Malin Dahlström y Gustaf Karlöf se sentaron seriamente para decidir si de cara a su segundo largo iban a tirar por los derroteros del primero, o bien se iban a salir por la tangente reinventándose.

Al final se han decantado por lo segundo, lo cual puede llevar a primeras a que aquellos que les seguían la pista desde sus inicios se lleven un chasco. Y digo lo de a primeras porque hasta quien esto escribe se sintió algo defraudado al escuchar en diagonal hace semanas estos nuevos trece temas. Eso sí: una vez uno deja los prejuicios de lado y se adentra con las escuchas en este último trabajo, las canciones crecen y crecen como un tsunami. Si Dahlström hace menos de un lustro aspiraba a ser la nueva Karin Dreijer Andersson, ahora quiere ser la nueva Stevie Nicks. No hace falta más que escuchar la muy ‘Tango in the Night’ ‘So Much It Hurts‘ o esa ‘Lost Ub’ que bien podría haber formado parte de ‘Tusk’ para darse cuenta de que los nuevos Niki & the Dove han convertido a Fleetwood Mac en una de sus mayores influencias artísticas.

Aunque también se asoman otros artistas a lo largo de este disco que toma el desamor y la nostalgia como principales leit motivs. La sombra de Prince se vislumbra en el baladón ‘Everybody Wants To Be You’, y hasta la de Donna Summer en esa ‘Shark City (Tropico X)’ de aires funky, uno de los temas más coquetos que aquí pueden encontrarse. Asimismo, aparentemente los singles sonados no son tan descarados, pero resulta imposible no acabar enamorado de la buenrrollera ‘You Want the Sun’ o esa ‘Play It On My Radio‘ que seguramente le habrá encantado a Anthony Gonzalez de M83 ahora que él, al igual que el dúo sueco, reivindica el legado de la radiofórmula AOR.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘So Much It Hurts’, ‘You Want the Sun’, ‘Lost Ub’

Te gustará si te gusta: Fleetwood Mac y el último M83 amante de la radiofórmula AOR

