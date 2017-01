Roxette / Good Karma

Marie Fredriksson, que por motivos de salud ha podido implicarse de manera muy limitada en la grabación del nuevo y sólo quizá último disco de Roxette, ha tenido el detalle de decir que le parece el mejor álbum del grupo. Pero todos sabemos que no lo es. Hay demasiadas canciones en el disco que pasan algo desapercibidas, como ‘You Can’t Do This To Me Anymore’ (a pesar de que sus estrofas son muy Pet Shop Boys) o ’20 BPM’; el tema titular parece un homenaje a ‘Tell It to My Heart’ y ‘April Clouds’, en caso de que sea involuntariamente su balada de despedida, no es una balada a la altura de ‘Wish I Could Fly’.

Lo que sucede es que sí es bastante llamativo que el dúo haya tenido el humor y las ganas de grabar un álbum en el que la resignación y la tristeza haya que rebuscarla -y muchas veces sin éxito- en títulos como el single ‘It Just Happens‘. La mayoría de las veces no está por ningún sitio, al contrario, hay un optimismo y unas ganas en el mismo título del disco que les ha llevado a querer volver a darlo todo y que quién sabe si les volverá a animar a intentarlo “some other summer“. Puede que esta no sea la producción más elegante de Per Gessle, que se pone a hacer EDM mientras dice que Avicii le parece una “marca” antes que un artista, pero sí será el himno veraniego de sus seguidores.

Además, si bien en ‘This One’ la parte de Fredriksson no puede sonar más forzada, inmediatamente después en ‘You Make It Sound So Simple’ no puede estar mejor integrada. A continuación, ‘From a Distance’ constituye la mejor canción del disco, con una producción ochentera elegante, menos rockera que la que ellos solían aplicar, que perfectamente podría haber firmado Ariel Rechtshaid, y actualiza de manera inmejorable su catálogo. La influencia beatliana permanece en la inicial ‘Why Dontcha’ y, si bien la última parte del álbum carece de himnos y su fuerza va desvaneciéndose poco a poco cual triste metáfora, la buena noticia es que la estrella nunca se termina de apagar.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘From a Distance’, ‘Some Other Summer’, ‘Why Dontcha’, ‘It Just Happens’

Te gustará si te gustan: emm, umm… Roxette

