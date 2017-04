Morrissey no se la perdona a Bowie

A principios de los 70, Morrissey era un gran seguidor de la música pop. Al tiempo que buscaba grupo y probaba varios instrumentos, se entretenía escribiendo cartas a la prensa musical británica comentando sus opiniones. Le gustaba el glam y siempre ha citado entre sus influencias a T-Rex o a Bowie, pero quien le obsesionaba de verdad, a quienes veía totalmente infravalorados era a New York Dolls.

Mick Ronson, conocido por su trabajo con Bowie en los 70, terminaría produciendo su disco de 1992 ‘Your Arsenal’, y el propio Bowie pediría a Morrissey que le teloneara durante su gira ‘Outside’ en 1995, algo que Mozz aceptó, llegando a aparecer por ejemplo tres noches seguidas en el Wembley Arena de Londres. Sin embargo, algo no fue bien y Morrissey abandonó la gira, aparentemente por problemas de salud y probablemente porque se encontraba incómodo ejerciendo de telonero teniendo en cuenta su estatus (‘Vauxhall and I’, de 1994, era bastante mejor que lo que Bowie editaba en aquella época).

Recientemente, en concreto en 2013, Bowie se negaba a aparecer en la portada de una reedición de ‘The Last of International Playboys’ en 7″ junto a Morrissey (este decidía cambiarle por Rick Astley), y parece que Mozz se la tiene jurada… hasta después de muerto.

Ahora que Morrissey ha decidido volver a ofrecer una gira de conciertos que pasa por Europa, pero no por España, el artista ha querido rendir homenaje a los muchísimos artistas que han fallecido en 2016. Entre ellos, como demuestra este vídeo, están la cómica Victoria Wood, la actriz Caroline Aherne, el boxeador Muhammad Ali y Prince, pero no Bowie, lo que le está valiendo críticas feroces en las redes sociales. ¿No hay valor para una explicación en True To You? Os dejamos con el vídeo, en el que se puede escuchar a gente exigiéndole que mencione a David Bowie.