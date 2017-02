Las nominaciones más absurdas de los Grammys 2017

Vaya por delante que los Grammy han ganado relevancia en los últimos años modernizándose y rejuveneciéndose un poquillo aunque haya sido a costa de reconocer a Skrillex mucho más allá de lo merecido. Hay que recordar que hemos visto en ellos premiados a Lorde, Arcade Fire o Beck en los últimos tiempos. Las nominaciones que se han dado a conocer hoy tienen aciertos, como el reconocimiento a ‘Lemonade’ de Beyoncé, o a Bowie, Radiohead y Bon Iver aunque sea en categorías menores. Vídeos tan icónicos como ‘Gosh’ de Jamie xx, ‘Formation’ de Beyoncé y ‘Up&Up’ de Coldplay están nominados en la categoría correspondiente, y en mejor “diseño de disco físico” -una categoría fetiche para muchos- se han acordado de nominar 3 delicatessen de la edición física de este año como son ‘ANTI’ de Rihanna, ’22, A Million’ de Bon Iver y sobre todo ‘Blackstar’ de David Bowie. Después… es complicado. Estas son algunas de sus propuestas más absurdas y rocambolescas:

1.-‘Purpose’ de Justin Bieber, nominado a Mejor Álbum del Año

Un año después de su edición y con Justin Bieber a punto de embarcarse en su primera gira por macroestadios, está claro que ‘Purpose‘ ha supuesto un punto de inflexión para el ídolo adolescente. Incluso quien no daba un duro por él, incluso quien era incapaz de tararear ‘Baby’, ha tenido que comerse sus palabras ante producciones como ‘Sorry’ y canciones tan atemporales como ‘Love Yourself’. Pero de ahí a decir que es uno de los 5 mejores discos del último año… ‘Purpose’ está muy bien nominado a mejor disco de pop del año, pero su nominación a mejor disco del año en general se ha llevado por delante las opciones al premio principal de ‘Blackstar’ de David Bowie, ‘The Life of Pablo’ de Kanye West, ‘ANTI’ de Rihanna o ’22, A Million’ de Bon Iver, quien ya tuvo sus más y sus menos con la academia hace unos años porque para actuar, le obligaban a hacerlo en formato dúo. Y todo esto deja el criterio de esta academia en un extraño lugar. Exactamente en uno desesperado por acercarse a las nuevas generaciones y a un público amplio.

2.-‘I Took A Pill In Ibiza’, nominada a Mejor Canción del Año

Aceptamos lo de Lukas Graham porque qué sería de la academia sin su cancioncita con cuerdas, y lo de Twenty One Pilots por dar algo de intensidad/variedad a la gala, ¿pero qué hace la canción sobre tomarte una pastillita en Ibiza nominada a canción del año? Tuvo su gracia durante 5 minutos, a todos se nos ha pegado un poquito, ¿pero qué se está reconociendo? ¿Su melodía con guitarra justísima? ¿Su remix tropical house completamente random? ¿No habría sido mejor que su lugar lo ocupara Sia con ‘Cheap Thrills’? Igual Mike Posner nos sorprende en el futuro, pero de momento, tiene bastante pinta de que en unos años se avergonzarán de haber nominado esta canción por delante de otras de Solange o Michael Kiwanuka… ¿que dónde ha quedado? ¿Se habrá presentado o se habrá hecho un Frank Ocean?

3.-Beyoncé nominada a mejor canción de rock

’25’ de Adele es un gran disco, pero es a Beyoncé a quien le toca ganar esta vez después del nombre que se ha hecho en los últimos años. Pero que Beyoncé mereciera ganar los premios generales, pop y urban, no significa que hubiera que meterla en todas las categorías, y la nominación que ha recibido por un tema co-escrito por Jack White que ni siquiera ha sido single, es injusta. Parece contener el mensaje “este año no hemos escuchado nada de rock, porque ahora mismo no es lo que pita ni genera audiencia, así que os vamos a poner este tema que, por cierto, solo podéis oír en Tidal”.

A falta de ‘Don’t Hurt Yourself’, os dejamos con ‘City Lights’ de Jack White, también nominada, en este caso como “Best American Roots Song”.

4.-Patti Smith puede ganar su primer Grammy… por leer un libro

Patti Smith no ha ganado un Grammy en su vida. Ha estado nominada a mejor actuación de rock femenino en 1998 y 2001 (os recordamos que en 1975 ya había Grammys), pero perdió contra Fiona Apple y Sheryl Crow respectivamente. Ahora la nominan a mejor disco “spoken word”, audiobook, etcétera, por la lectura de su libro ‘M Train’. En plan, “hemos pensado que tus discos no son lo suficientemente buenos para un Grammy, pero qué bien quedas nominada en esta categoría popurrí junto a Carol Burnett, Amy Schumer y Elvis Costello”.

5.-¿En “mejor productor” se premia al productor capaz de lo mejor y lo peor?

La categoría mejor productor no se sabe muy bien qué premia. Pero viendo los cinco nominados parece claro que desde luego no se premia al mejor productor del año: no está nominado Tony Visconti ni Nigel Godrich ni nadie involucrado en ‘ANTI’ o ‘Lemonade’ o ‘The Life of Pablo’… Parece reconocerse al que es capaz de triunfar probando que sabe hacer lo mejor… pero inmediatamente después también lo peor. Estos son los nominados:

-Benny Blanco: ha trabajado con Francis and the Lights pero también ha hecho esa nadería llamada ‘Cold Water’ de Major Lazer o ‘Love Yourself’ de Bieber, donde lo mejor no es precisamente la producción.

-Greg Kurstin: ha hecho ‘Hello’ de Adele pero a su vez ‘Something in the Way You Move’ de Ellie Goulding, así como ‘Cheap Thrills’, otra canción en la que de nuevo lo mejor es la composición y no la producción.

-Max Martin: ha hecho ‘Dangerous Woman’ de Ariana Grande, pero también ‘Can’t Stop the Feeling’ de Justin Timberlake y -glups- ‘Rise’ de Katy Perry.

-Nineteen85: ha estado detrás de algunos hits de Drake, si bien, pese al éxito, ‘One Dance’ no le ha valido las mejores críticas de su carrera (ni siquiera en los Grammy, es una gran ausencia en mejor canción y grabación) y también ha estado en las acarameladas -de más- canciones de James Vincent McMorrow.

-Ricky Reed: lo mismo le ha dado trabajar con Phantogram que con Meghan Trainor que con 5 Seconds of Summer en la inane ‘Girls Talk Boys’.

6.-Shakira, nominada por ‘Try Everything’

Shakira es bastante graciosa en himnos veraniegos como ‘La bicicleta’ o ‘Chantaje’. Más cuestionable es esta composición de Sia que grita “soy una cara B” por todos lados y que ha sido nominada a mejor canción para una banda sonora. Compite con la también cuestionada ‘Can’t Stop the Feeling’ de Justin Timberlake, que al menos no ha conseguido llegar más allá en otras categorías, y también con otros temas de P!nk, Skrillex y Peter Gabriel para diversas películas. En este “vamos a nominar canciones para películas hechas por famosos por malas que sean” solo falta ‘Sledgehammer’ de Rihanna. Seguro que es… ¡porque no se había presentado!

7.-Laura Pausini, nominada a mejor latin pop

Laura Pausini está nominada a mejor álbum de pop latino por ‘Similares’. La tesis ha de ser algo así como: “en las categorías guays proponemos discos de Drake, Rihanna y Beyoncé, llenos de trap, ritmos jamaicanos adaptados al mundo moderno, tacos, porros y gente follando por todos los lados, y en la de pop latino, en lugar de mantener los mismos criterios y/o buscar algo underground, os ponemos el disco más blanco que se nos ha ocurrido”.

8.-La categoría que enfrenta a Bob Dylan con Andrea Bocelli

Luego dicen que si Bob Dylan no va a tal ceremonia de premios, y pensar que su categoría puede ser televisada igual es una fantasía, pero seguro que no es un aliciente enfrentar al ganador del Premio Nobel de Literatura con Andrea Bocelli, Barbra Streisand o Josh Groban. Sucede en “Best Traditional Pop Vocal Album” y el pobre Dylan acude con ‘Fallen Angels’. También está nominado Willie Nelson.

9.-Kelly Clarkson se cuela con una especie de “live”

Si un artista se olvida de presentar una canción importante a los Grammy puede hacerlo al año siguiente con un hit que se le ha ido de las manos en una versión “live” o en una toma ligeramente alternativa. Drake lo ha intentado este año con ‘Hotline Bling’, como lo intentaba Pharrell con ‘Happy’ en el pasado, pero la que se ha llevado el gato al agua ha sido Kelly Clarkson, que opta a un Grammy en la categoría de pop con la “idol version” (aquella performance en que se puso a llorar) de una canción que en realidad editó… ¡en febrero de 2015! Hace casi dos años. Y eso que, ojo, al final no pasó tanto con ella. Entre ambas versiones suman 22 millones de reproducciones en Spotify solamente.

10.-The Chainsmokers, revelación o timo

Cerramos con el caso de The Chainsmokers, que la Academia ha reconocido en dos categorías, una pop y otra dance, además de en artista revelación. Bastante cuestionable cuando su música no ha representado precisamente una revolución en ningún campo… aunque teniendo en cuenta cuánto los necesitan para conseguir audiencia en la gala, ¿igual hay que agradecer a la academia que no les haya nominado en mejor canción y grabación? Disco es que no tienen.