Nelly Furtado y la estética de vídeo doméstico en ‘Pipe Dreams’

La canadiense Nelly Furtado acaba de estrenar el vídeo oficial de ‘Pipe Dreams’, primer single de su próximo disco, ‘The Ride’. El estreno ha correspondido a Pitchfork que, en contra de lo que pudiera parecer, es bastante coherente si tenemos en cuenta que la canción suena bastante al R&B de inspiración 80s y 90s de los últimos trabajos de Blood Orange y Solange, elegido disco del año 2016 por esta publicación.

El vídeo nos muestra a Nelly interpretando la canción en el ámbito doméstico de un apartamento algo destartalado, que debió ser moderno allá por 1987. En consonancia con él, la artista es grabada en una película que es (o imita muy bien) la textura visual del VHS y las clásicas Handycam, con unos zoom bastante chancros. Incluso, para aventurar aún más el ambiente amateur de todo, el audio y las palabras que vemos decir a Furtado no están sincornizadas.

Como decíamos, ‘Pipe Dreams’ es el primer tema extraído de ‘The Ride’, que verá la luz el día 31 de marzo de 2017 y del que ya se conoce tanto su portada como su tracklist. También se sabe que ha sido producido por John Congleton, bastante conocido en el mundo alternativo por sus trabajos para artistas tan dispares como St Vincent, Wild Beasts, Bill Callahan, Future Islands, Franz Ferdinand o Brian Wilson. Congleton ha coescrito, además, ‘Pipe Dreams’ junto a Furtado.

La ínterprete de ‘Loose’ regresaba a la actividad este año tras una temporada en silencio, tras el fracaso comercial de ‘The Spirit Indestructible’. Primero, presentó una versión acústica de ‘Close To You’ de Calvin Harris, y más tarde dos nuevas canciones, las noventeras ‘Behind Your Back’ y ‘Island of Me’, que según las últimas informaciones no estarán en la versión normal de ‘The Ride’. Quién sabe si formarán parte de una edición Deluxe. O nada.

Tracklist:

Cold Hard Truth

Flatline

Carnival Games

Live

Paris Sun

Sticks and Stones

Magic

Pipe Dreams

Palaces

Tap Dancing

Right Road

Phoenix