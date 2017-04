Bon Iver, Justice y Aphex Twin encabezan NOS Primavera Sound Oporto 2017

Primavera Sound acaba de anunciar el cartel completo de la próxima edición de su franquicia portuguesa, el NOS Primavera Sound Porto 2017. Lo encabezan Bon Iver, que presentará el gran ’22, A Million’ uno de los mejores discos del año 2016 para nuestra redacción, y Aphex Twin, en su esperado regreso a los escenarios. Ambos ya figuraban en el cartel de la próxima edición barcelonesa de Primavera Sound, por lo que no sorprenden demasiado. Lo que sí es inesperado es la inclusión en la terna principal de Justice, que acaban de publicar ‘Woman‘. Los franceses han sido confirmados como cabezas de cartel de un festival barcelonés, pero ha sido en el Sónar.

Junto a estos tres nombres, encontramos otro buen puñado de bandas interesantes como Nicolas Jaar, que tampoco que estará en la edición Barcelona, Run The Jewels, que para entonces ya habrán editado su nuevo disco ‘RTJ 3’, además de Miguel, Skepta, Angel Olsen, Richie Hawtin, Metronomy, Flying Lotus, Teenage Fanclub, The Make-Up, Grandaddy, Swans, Hamilton Leithauser, Japandroids, Whitney, Royal Trux, entre otros muchos (podéis ver el listado completo más abajo).

NOS Primavera Sound Porto 2017 se celebrará entre los días 8 y 10 de junio del próximo año, en el Parque da Cidade de Oporto. Los abonos, a un precio promocional de 100€ más gastos, y entradas de día (50€), ya pueden ser adquiridos en puntos de venta como Ticketea.

Against Me! (US)

Angel Olsen (US)

Aphex Twin (UK)

Bicep (UK)

The Black Angels (US)

Bon Iver (US)

Cigarettes After Sex (US)

Cymbals Eat Guitars (US)

Death Grips (US)

Elza Soares (BR)

Evols (PT)

First Breath After Coma (PT)

Flying Lotus (US)

Grandaddy

The Growlers (US)

Hamilton Leithauser (US)

Japandroids (CA)

Jeremy Jay (US)

Julien Baker (US)

Justice (FR)

King Gizzard & The Lizard Wizard (AU)

Lady Wray (US)

The Make-Up (US)

Mano Le Tough (GE)

Metronomy (UK)

Miguel (US)

Mitski (US)

Nicolas Jaar (US)

Nikki Lane (US)

Núria Graham (ES)

Operators (CA)

Pond (AU)

Richie Hawtin (UK)

Rodrigo Leão & Scott Matthew (PT/AU)

Royal Trux (US)

Run The Jewels (US)

Sampha (UK)

Samuel Úria (PT)

Shellac (US)

Skepta (UK)

Sleaford Mods (UK)

Swans (US)

Teenage Fanclub (UK)

Tycho (US)

Wand (US)

Weyes Blood (US)

Whitney (US