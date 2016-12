Richard Marx ayuda a reducir a un pasajero violento

Richard Marx, para siempre recordado por el baladón ‘Right Here Waiting’, ha decidido que “esperar” no era una opción durante el vuelo de un avión coreano en el que viajaba junto a su esposa Daisy Fuentes. El aparato volaba de Vietnam a Corea del Sur cuando un pasajero enloqueció y atacó a la tripulación.

La mujer de Richard Marx ha subido a las redes sociales instantáneas en las que se aprecia cómo algunas de las azafatas aparecen atacadas y cómo entre su marido y el resto del personal lograron reducir al hombre con ayuda de una cuerda. El hombre no paró de escupir a los auxiliares de vuelo, como se aprecia en un vídeo de TMZ. Una azafata contaba con una pistola eléctrica, pero no tenía ni idea de cómo usarla, siempre según Daisy Fuentes. Así, tuvieron que apañarse entre codazos para tener al pasajero reducido “durante 4 horas”. Dos pasajeros y un miembro de la tripulación fueron heridos. La policía de Seúl detuvo al sujeto, mientras Marx y Fuentes podían coger su siguiente vuelo. A su llegada a casa, él tuiteaba: “Daisy y yo estamos en casa sanos y salvos. No he hecho de gran “héroe”. Sólo hice lo que cualquiera hubiera hecho en la misma situación. Gracias por la preocupación”.

El último disco de Richard Marx, ‘Beautiful Goodbye’, data de 2014, si bien este año ha sacado otro recopilatorio más llamado ‘Ultimate Collection’.

