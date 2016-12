Ariana Grande y Stevie Wonder intentan salvar ‘Faith’ del fracaso total

El pasado 4 de noviembre Stevie Wonder estrenaba el que podría haber sido su gran regreso a las listas de éxitos, ‘Faith’. Una canción que contaba con la voz de Ariana Grande y en cuya composición ha trabajado con hacedores de hits como Ryan Tedder, Benny Blanco y Francis and the Lights. Sin embargo, la composición ni ha aparecido por el Billboard Hot 100 ni por las listas británicas ni por ninguna otra tabla internacional relevante con la excepción de la japonesa, donde ha sido número 75. La última entrada de Stevie Wonder en el Billboard Hot 100 fue hace más de 10 años, ‘So What the Fuss’ en 2005 junto a Prince y En Vogue (puesto 96). Antes de ella, ‘For Your Love’ fue puesto 53 en 1995.

Parece que, pese a que Ariana Grande está totalmente en racha tras los éxitos de ‘Dangerous Woman’, después ‘Into You’ y ahora ‘Side to Side’, ‘Faith’ no ha gustado. Para intentar salvar del desastre la canción, que además ha sido nominada al Globo de Oro a mejor composición original (es el primer single de la película ‘Sing’), ambos estrenan un simpático vídeo que termina viéndolos reunidos al piano para interpretarla. No es, además, la única vez que coinciden, pues ‘Faith’ ha sido también interpretada en directo en La Voz estos días pasados. Con ambos vídeos os dejamos.