Polock fichan por Sony y anuncian disco

Los valencianos Polock, para algunos conocidos como “los Phoenix españoles”, anuncian nuevo disco. Ya no será bajo el sello Mushroom Pillow, sino a través de Sony, que confirma su fichaje de cara a 2017. Correrá la primavera cuando este nuevo lanzamiento vea la luz.

Dice la nota de prensa que esta nueva producción ha sido llevada a cabo en Valencia con Fernando Boix, quien ya se encargó de grabar su anterior álbum ‘Rising Up’, y ha sido masterizada por Brian Lucey (Arctic Monkeys). En cuanto al resto de la nota de prensa, nada se avanza sobre sus próximos pasos, limitándose a recordar su discografía -su primer EP, ‘Getting Down From The Trees‘ y ‘Rising Up‘-, sus giras internacionales o los festivales en que han tocado. Entre las anécdotas que citan, el día que “en Tokio agotaron todo su merchandising y discos antes incluso de salir al escenario, en París actuaron en un abarrotado Olympia y en el Rock en Seine compartieron escenario con artistas de la talla de Arctic Monkeys” . También hablan del día que cerraron “los informativos de TVE1 dos veces consecutivas”.

Os dejamos con el que, en contra de lo que pareció en un primer momento, se convirtió en el gran grower de su carrera: ‘Everlasting’ tiene 1,3 millones de reproducciones en Spotify.