‘Bitch Better Have My Money’: banda sonora para el Sorteo de Lotería Nacional

Hoy se celebra el Sorteo de Lotería Nacional, como cada 22 de diciembre. Recopilamos para Kia Music Box una playlist con una posible banda sonora para esta jornada, para los pocos que ganarán, para los muchos que perderán y para los que rabien cuando su ex resulte haber comprado el décimo premiado. Comenzamos, cómo no, con esas “vísperas de ilusión llenas de superstición” a las que cantaba Gabinete Caligari en ‘Que Dios reparta suerte’, y continuamos con la reciente respuesta de Novedades Carminha en ‘Que Dios reparta fuerte’. No faltan las exigencias con delirios de grandeza de Rihanna en la desafiante ‘Bitch Better Have My Money’ o la eufórica “Carrera por el premio” de Flaming Lips. Aunque para ‘Euphoria’ colectiva por supuesto la de Loreen.

En la sección “suerte” destacamos una ‘Lucky Ones’ de Lana del Rey que hoy sonará más que nunca como un villancico y como una canción sobre una pareja desafortunada que, por una vez, tiene un día bueno; o la zen ‘Lucky Man’ de The Verve, una canción tan equilibrada que serás feliz te haya tocado el Gordo… o nada. Hay canciones sobre la lotería de Damien Jurado y Alanis Morissette (‘Ironic’ citaba a un hombre de 98 años que gana la lotería y muere “al día siguiente”), y también para los que sueñan con dinero (Pet Shop Boys, ‘If I Were A Richman’, ‘Money, Money’). Entre otras sorpresas (atentos a cómo ha envejecido el tema de cierre de la playlist), no podemos evitar incluir -para perdedores- el rabioso y vengativo ‘Good Luck’ de Basement Jaxx o el tristón ‘Vaya suerte que tengo’ de Los Punsetes; así como una sección “coros infantiles” que igual da una idea sobre qué hacer los otros 364 días del año a los Niños de San Ildefonso. Podéis escuchar las 20 canciones aquí.