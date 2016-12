Mando Diao se incorporan al Low Festival

Mando Diao son los nuevos confirmados para el Low Festival, que se celebrará el próximo mes de julio en Benidorm, contando con nombres como Pixies, Franz Ferdinand, !!!, Triángulo de Amor Bizarro, Sidonie, Neuman y The New Raemon & McEnroe. La banda sueca, según la organización una de las más solicitadas por los “lowers” (así se llaman los asistentes del festival), se encuentra en proceso de grabación de sus nuevos temas, que serán los que sucedan al controvertido ‘AElita‘.

Los abonos de tres días para Low Festival están a la venta a 58€, si bien subirán esta noche. Por otro lado, os recordamos que Low organiza una fiesta de presentación en Madrid en la que actuarán Triángulo de Amor Bizarro. Será el 20 de enero en la Sala Butt (OchoyMedio).

Mando Diao se hicieron famosos durante la década pasada gracias a discos como ‘Bring Em In’, ‘Hurricane Bar’ o ‘Give Me Fire!’, que les valía un número 1 y un disco de platino en Alemania. Su mayor éxito en Suecia era el cuádruple platino de ‘Infruset’, un álbum que ya no tenía tanta repercusión internacional editado en 2012. Sin embargo, la jugada de cantar en sueco no pudo salirles mejor de puertas para adentro. ¿Cuál será su próximo paso artístico?