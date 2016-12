Azealia Banks pone a caldo a Lena Dunham y a la revista Vogue por su feminismo blanco

Azealia Banks vuelve a ser noticia solo un día después de anunciar que ha sufrido un aborto espontáneo y de meterse con Nicki Minaj en Facebook. El motivo es su cabreo con la actriz Lena Dunham, conocida por su serie ‘Girls’, que ha sido enormemente criticada esta semana tras asegurar que le “habría gustado sufrir un aborto” para poder entender a las mujeres que lo han sufrido durante la última emisión de su podcast Women of the Hour. Dunham se disculpaba después en Instagram explicando que su frase había sido una “broma de mal gusto” derivada de un “yo engañado en el que vivo que se mueve entre la sabiduría y la ignorancia”, pero Azealia Banks no le ha comprado la moto.

La rapera ha criticado a Dunham y, además de llamarle “hipster idiota”, ha cuestionado duramente su feminismo después de que CNN publicara un artículo en el que “justificaba” el desliz de la actriz. “¿Por qué nadie ha escrito artículos de opinión sobre las cosas que he dicho yo?”, se ha preguntado, antes de entrar a fondo en el feminismo blanco de Dunham y similares para cuestionar el supuesto feminismo de publicaciones como Vogue. “¿Por qué la comunidad feminista blanca asegura defender los derechos de las mujeres pero luego sus integrantes pasan de protegerse las unas a las otras y dejan a las mujeres no blancas en la mierda? Luego las feministas blancas hacen cosas como ir a un pueblo cualquiera de África a sacarse una foto jugando con niños africanos y vuelven a Estados Unidos e ignoran a toda mujer que no sea rica y blanca. Si estas feministas de Hollywood son feministas para las mujeres, ¿por qué nadie se asegura de que TODAS las mujeres consiguen representación y oportunidades igualitarias en las artes, la música o el cine?

Banks ha continuado: “¿Cómo pueden las feministas de Hollywood juntarse y defender que su feminismo es para todas las mujeres y no darse cuenta de la regularidad con la que consiguen hacer anuncios, papeles, campañas y portadas de revistas [en contraste con las mujeres negras]? ¿Cómo es posible que estas mujeres no sientan la responsabilidad de compartir el mercado? ¿Por qué la revista Vogue no siente la responsabilidad de asegurarse de que da visibilidad a todas las mujeres, no solo a las pocas mujeres negras que actúan de manera suficientemente blanca y son lo suficientemente sofisticadas [como para salir en sus portadas]? Si Vogue tiene el poder de promocionar a TODA y cada una de las hijas de una don nadie blanca y rica, ¿por qué no busca activamente a hijas de una don nadie china y pobre? Los asuntos “mainstream” de las mujeres son demasiado blancos y pasan por alto a las mujeres negras de gran talento que viven en su cegadora verdad de promocionar a un montón de mujeres blancas y ricas de aspecto plano y sin talento alguno”.

Mientras, la rapera sigue trabajando en su nuevo disco, ‘Business & Pleasure’ que, como el anterior antes de su edición a finales de 2014, sigue en un limbo. Lo último que ha editado Banks ha sido un EP, ‘Slay-Z’, este mismo año y del que se extrae el número house ‘The Big Big Beat’.