Regalamos 2 vinilos de ‘Merry Jäger Christmas’, con villancicos de Baywaves, Ocellot…

Hace unos días estrenábamos las canciones que dos de los grupos más prometedores de la escena sumergida española, Baywaves y Terrier, han contribuido al nuevo recopilatorio de villancicos de Jägermusic, ‘Merry Jäger Christmas’, a la venta desde el 16 de diciembre tanto en formato digital como en físico, este último a través de una edición de vinilo limitada a 525 copias.

‘Merry Jäger Christmas’ es una colección de villancicos clásicos tanto nacionales como internacionales interpretados por algunos de los talentos del underground independiente nacional asociados a Jägermusic, el proyecto musical de Jägermeister. Estos son Ocellot, The Zephyr Bones, Sen Senra, Los Bengala, Holögrama, King Cayman, Tiki Phantoms, Los Mambo Jambo y los mencionados Baywaves y Terrier. Punk, surf-rock, pop psicodélico de baja fidelidad y más estilos al servicio de la canción navideña en ‘Merry Jäger Christmas’.

JENESAISPOP regala dos vinilos de ‘Merry Jäger Christmas’ a las dos personas que respondan con la respuesta más divertida a la siguiente pregunta: “¿qué canción de ‘Merry Jäger Christmas’ merecería sustituir a ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey como clásico navideño moderno y por qué?” Las respuestas deberán ser enviadas al correo jenesaispop@gmail.com.