Placebo anuncian 4 conciertos en España

La gira “20 Años de Placebo” se extenderá a 2017 pese a que su primer álbum se editó en junio de 1996. La banda de Brian Molko ha anunciado esta semana conciertos en varios puntos del país y hoy se anuncia una nueva fecha. Placebo actuarán el 27 de abril en Razzmatazz, Barcelona; el 29 de abril en WiZink Center, Madrid; el 4 de mayo en el Palacio de los Deportes de Granada y hoy se añade Logroño a su calendario. También en el Palacio de los Deportes de esta ciudad estarán el 6 de mayo. Igualmente pasarán por Oporto y Lisboa a primeros de mayo por si os pilla más cerca. Las entradas están a la venta en los puntos habituales.

Por otro lado, Brian Molko ha compartido una playlist “a las cuatro de la mañana de una noche de diciembre de 2016” a través de Spotify. En ella ha incluido temas de Bon Iver, Four Tet, su colaborador de lujo David Bowie, Fever Ray, Massive Attack, Minor Victories, Radiohead, The National, Damien Jurado… y así hasta 2 horas de música. Abre ‘A Singer Must Die’ de Leonard Cohen, apenas unas semanas después de su muerte. El último disco de Placebo sigue siendo el malogrado ‘Loud Like Love‘ de 2013 que, no obstante, volvió a ser número 1 en uno de esos países que tanto los quieren: Suiza.