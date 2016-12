Se viraliza el “primer Carpool Karaoke”… con George Michael

Tras la inesperada muerte de George Michael, han sido muchos los que han recordado que el artista fue el primer protagonista de Carpool Karaoke… o algo así. Mucho antes de que existiera el programa por el que pasaría este 2016 gente como Adele, Red Hot Chili Peppers o Sia, George Michael participó en un divertidísimo paseo en coche con James Corden. Este entonces no tenía formato entrevista, sino que se trataba de un gag en el que George Michael le dice a Corden (entonces conocido como Smithy de ‘Gavin & Stacey’) que quiere participar en su programa benéfico de Comic Relief para grabar un single, pero Corden le dice que no puede, y no “porque sea gay” como deja caer aparentemente enfadadísimo George Michael, sino por otra razón: “porque George, eres una parodia de ti mismo y el dinero de Comic Relief se destina a gente como tú”. Una gozada ver al artista aguantando el tipo y riéndose de sí mismo en 2011, hace sólo 5 años (también bailando canciones de Wham! a los 48 años). George Michael se enfada y se pone a mirar por la ventana, si bien la reconciliación viene de mano de un par de hits de Wham!, ‘Baby, I’m Your Man’ y ‘Freedom’. También suena ‘Club Tropicana’ al principio del vídeo.