Sarah Michelle Gellar, “Buffy, cazavampiros”, confunde la muerte de George Michael con la de Boy George

“¿Que George Michael es gay? ¡No, tú dices Boy George!”. Esta conversación real y otras conversaciones de besugos de los 80 han llegado a nuestros días de mano de Sarah Michelle Gellar, la actriz conocida por dar vida a Buffy en ‘Buffy, cazavampiros’.

Anoche cuando se conoció la noticia de la muerte de George Michael ella entendió que quien había muerto era Boy George y así lo comentó en Twitter revelándose como uno de los mayores fans de este último (al menos buenas noticias para alguien, en este caso el líder de Culture Club). Después la actriz tuvo que borrar el tuit y disculparse: “estoy igual de triste al enterarme de la noticia correcta. Gracias a todos los que me corrigieron. Que conste que conozco perfectamente la diferencia entre Boy George y George Michael, lo he oído mal. Las intenciones eran buenas. Es por esto que no suelo comentar asuntos públicos, pero parecía demasiado triste para la Navidad. He aprendido la lección.”

Sarah Michelle Gellar nació en 1977, por lo que tiene la edad suficiente como para, efectivamente, conocer la diferencia entre los dos “George”, George Alan O’Dowd y Georgios Kyriacos Panayiotou.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) December 25, 2016

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) December 26, 2016