Terrier: “La comparación con Mecano nos marcó”

Gracias a su segundo disco, ‘La plaga’, y a canciones tan potentes y carismáticas como ‘Évoli’, ‘Tus ojos son puñales’ o ‘Y si no vuelves nunca más’, Terrier se ha convertido en una de las bandas de la escena sumergida nacional española más prometedoras. A poco de que este 2016 se despida, un 2017 brillante se presenta ante la banda, que acaba de colaborar en el recopilatorio ‘Merry Jäger Christmas’ de Jägermusic con ‘Los peces beben en el río’ (estrenado por este mismo portal el pasado 15 de diciembre). Hablamos con Terrier sobre el clásico villancico, su disco, lo que ha sido su año (podéis ver su directo de ‘Los golpes’ en Vida Festival vía Jägermusic), sus planes para el año que viene o sus discos favoritos de 2016.

¿Por qué habéis escogido grabar ‘Los peces en el río’ entre todos los villancicos del mundo?

Fue bastante aleatorio, íbamos ya un poco tarde para el villancico y, entre varios clásicos, probamos ese y funcionó. También que nos gustan los peces y las historias de animales.

¿Cuál era vuestra intención? ¿Qué pensabais que podíais aportar en cuanto a sonido como Terrier?

El reto era llevárnoslo a nuestro terreno, cuando nos lo propusieron de primeras no lo veíamos claro, pero un día nos pusimos en el local a tocar y salió solo. No lo planificamos mucho así que no teníamos más expectativa que que molara.

“Este año ha sido la leche para nosotros, sacamos un disco del que estamos muy orgullosos, tocamos y giramos a tope”

¿Cómo ha sido este 2016 para vosotros? ¿Qué es lo que recordaréis de este año para siempre como grupo, sea para bien o para mal?

Este año ha sido la leche para nosotros, sacamos un disco del que estamos muy orgullosos, tocamos y giramos a tope, que es lo más divertido de todo (hemos comido genial este año) y encima encontrándonos con mucha gente a la que le gusta lo que hacemos, una maravilla de año.

Parece que mucha gente tenía súper claro que ‘Évoli’ era la canción estrella del último disco, pero también está ‘Y si no vuelves nunca más’ con ese riff inicial, ‘Tus ojos son puñales’, que también tiene un arranque y desarrollo muy potentes, o ‘Déjate brillar’. ¿Vosotros lo teníais también claro? ¿Alguna favorita que hayáis observado en los conciertos o entre la gente y que no os esperarais?

No estaba tan claro, escogimos ‘Évoli’ porque sabíamos que queríamos sacar la canción con un videoclip que haríamos en las vacaciones y escuchándolas fue la que vimos claramente que pegaba con palmeras y olas.

Respecto a favoritas no esperadas, no hay ninguna que nos llamara la atención, estábamos tan metidos en el disco que no sabíamos si iba a gustar mucho o poco… Quizás “Ojos puñales” por ser más diferente no sabíamos cómo funcionaría y al final en directo la gente se lo pasa muy bien.

“Son curiosas esas comparaciones porque en realidad nosotros solo oímos que somos nosotros cantando. Nos marcó la comparación con Mecano”

Los juegos vocales son una de las señas de identidad del grupo. A mí me recuerdan a Los Pegamoides, supongo que por el rollo chico-chica rollo punkie, he leído en una reseña que a alguien le recuerdan a una serie de los 80. Supongo que os inspirarán otras cosas a la hora de crearlos, ¿qué ha sido?

Son curiosas esas comparaciones, nos hace verlas de otra manera, porque en realidad nosotros solo oímos que somos nosotros cantando. Son un poco como nos salen, sí que te inspiras o te influencia lo que escuchas y a veces dices “molaría que sonara como esto” y lo intentas pero al final es como nos salen.

También he leído en un par de reseñas comparaciones con grupos a los que no me recordáis absolutamente nada. ¿Os ha pasado que os comparen con cosas que no entendéis?

Sí, claro, ¡nos marcó la comparación con Mecano! Cada uno tiene su visión, es una cosa muy subjetiva, pero está bien, nos divierte y nos hace pensar, lo que es genial.

¿Alguna influencia común en todos vosotros y que no suela salir tan a menudo en la prensa o en las redes?

De música seguro que ya lo hemos contado muchas veces, y en otras cosas, Los Simpson nos han influido a todos.

¿Qué acogida ha tenido entre vuestros fans ‘Aliento final’? Es una de las canciones más peculiares del disco, empieza como una balada, la larga intro, luego ese punteo post-punk… ¿Es una de vuestras favoritas o de vuestro público?

Para nosotros es favorita, pero todas lo han sido en algún momento, vamos cambiando por modas. Y para la gente no lo sé, me han llegado más comentarios de ‘Ojos puñales’, ‘Dos cabezas’, ‘Y si no vuelves nunca más’… Es difícil decir cuál es la favorita de la gente, creo que varía según con quién hablemos.

‘En el medio de los tres’ es una canción como muy final. ¿Buscabais algo así para cerrar el disco? ¿Cuándo surgió, recordando el proceso de composición del álbum? ¿Fue de las primeras, de las últimas? ¿Siempre supisteis que iba a cerrar?

No fue pensada para cerrar, era una de las primeras que hicimos y por entonces no sabíamos ni si iba a salir en un disco.

“Ahora queremos hacer nuevos temas, así que intentaremos tocar menos; tanto tocar no da tiempo a ensayos creativos”

¿Qué os deparará como grupo 2017? ¿Algún plan inminente o a medio plazo?

Ahora queremos ponernos a hacer nuevos temas, así que intentaremos tocar menos, que con tanto tocar no da tiempo a ensayos creativos. Aunque sí tenemos un concierto a la vista la noche de Reyes en León en el Circus.

Sonido Muchacho edita en realidad cosas bastante distintas. ¿Qué grupo os gusta más de vuestro sello?

Kokoshca se unieron este año y nos encantan, pero también Juventud Juché, Los Parrots, Tigres Leones… Todo lo que saca Sonido Muchacho nos parece interesante.

Si pensáis en vuestros discos favoritos del año, ¿sois fieles al estilo punk y garagero o habría más variedad de la que creeríamos?

Este año ha habido grandes discos como ‘Voces’ de El Último Vecino, que ha sido un gran descubrimiento; el de Exnovios, ‘Algo real’ de Kokoshca, ‘Siglo XX’ de Ruiseñora, Triángulo de Amor Bizarro y su ‘Salve discordia’, el ‘Límit constant’ de Univers… Seguro que nos dejamos muchos, no somos muy buenos haciendo listas.