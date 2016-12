george-michael-universal

Dolorosa e inesperadamente, George Michael dejaba este mundo en la mañana de la pasada Navidad. El mundo del pop sigue asistiendo compungido a la desaparición de artistas de gran calado. El caso del británico es bastante curioso, puesto que su obra discográfica ha sido escasa en sus 30 años de carrera. Sin embargo, su imagen ha sido tan icónica y ha logrado tal cantidad de éxitos en proporción a su producción que su influencia es muy palpable en muchos artistas actuales.

Primero, con el pop divertido y despreocupado de Wham!, que tiene reflejo en canciones de The 1975, Javiera Mena, Odisea –primer alias de Alex Anwandter– o Miss Caffeina. Luego, como icono blanco que contribuyó a universalizar la música negra, algo de lo que sin duda se han beneficiado de algún modo The Weeknd, Autre Ne Veut, How To Dress Well, Blood Orange o Kindness. También como sex-symbol juvenil que introdujo la temática sexual en sus letras y sus vídeos, como luego han hecho de distintas formas Usher, Miguel y hasta Britney Spears.

También se erigió en una suerte de estrella de las pistas de baile en los 90, con su consiguiente reflejo en el house pop de Hercules & Love Affair o Junior Boys, y dignificó como pocos el género baladista, de lo que obviamente tomaron buena nota artistas tan opuestoso como Bruno Mars, Bon Iver o Hot Chip, en su faceta más tranquila. Además, contribuyó a normalizar el uso del swing y el jazz en el pop contemporáneo. Y por último, y quizá más importante: más allá de parámetros musicales, sin duda su lucha por normalizar la homosexualidad ha inspirado no solo a la toda comunidad LGTB+ en general sino también a muchos artistas gays que sin duda lo han tenido un poco menos difícil gracias a él. Todo ello tiene hueco en esta playlist para Kia Music Box que os invitamos a disfrutar.