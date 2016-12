Luke Skywalker (Mark Hammill) y Han Solo (Harrison Ford) se despiden de Carrie Fisher

Como es lógico muchas personalidades han lamentado la muerte de Carrie Fisher, que fallecía horas después de haber sufrido un infarto durante un vuelo. Entre las notas más esperadas y también emotivas están, claro, las de los dos hombres que compartían protagonismo con ella en la trilogía original de ‘Star Wars’.

Mark Hammill, que da vida a Luke Skywalker, que en las primeras horas decía estar sin palabras y “destrozado”, subió después a Twitter un precioso y emocionado texto que recuerda cómo era y lo que supuso para él. “Carrie era única y nos pertenecía a todos, le gustase o no. Era NUESTRA princesa, maldita sea, y la actriz que convirtió un esbozo en una maravillosa, furiosamente independiente y ferozmente divertida mujer-a-los-mandos que nos quitó el aliento”, dice en él.

Por su parte Harrison Ford, actor que encarna a Han Solo en la saga y con el que, además, Carrie mantuvo un romance durante el rodaje, se ha manifestado a través de la revista People: “Carrie era única… brillante, auténtica. Divertida y emocionalmente audaz. Vivió su vida de forma valiente. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd, y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos”.

Ellos no han sido los únicos implicados en la saga de películas de aventuras espaciales que se han despedido de Fisher. J.J. Abrams, director de la última película de la saga hasta el momento, ha emitido un comunicado destacando la injusticia de su pérdida. Tanto viejos compañeros, como Peter Mayhew (el hombre tras el disfraz de Chewbacca), Anthony Daniels (el robot C3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrisian) y Warwick Davis (el ewok Wicket en ‘El retorno del Jedi’), como los más recientes, desde John Boyega (Finn, en el ‘Episodio VII’) a Gwendoline Christie (Capitana Phasma, también en ‘El despertar de la fuerza’), han manifestado su pesar en las redes sociales.

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 27, 2016