The Weeknd lleva a Daft Punk hasta su primer número 1 en USA

Esta semana ‘Starboy’, primer single del disco del mismo título que The Weeknd publicaba hace un mes, ha alcanzado el número 1 de Billboard Hot 100, la lista de singles oficial de EEUU. Desbanca a ‘Black Beatles’, el single de Rae Sremmurd que llevaba aupado en lo más alto del top gracias a la fiebre viral del dichoso #MannequinChallenge.

No es el primer número 1 del Hot 100 para Abel Tesfaye, que ya lograra alcanzar esa posición anteriormente con ‘Can’t Feel My Face’ y ‘The Hills’, singles de su anterior y también exitoso álbum ‘Beauty Behind Madness’. Pero, curiosamente, sí que supone el primer número 1 en USA para el dúo francés Daft Punk. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter nunca habían logrado el número 1 de Billboard Hot 100 antes en sus 20 años de carrera, ni siquiera en su mayor momento de popularidad global con el single ‘Get Lucky’, con el que “solo” lograrían llegar al número 2 de esa lista.

A lo largo de los últimos meses se ha especulado con un posible regreso del dúo parisino de música electrónica a los escenarios en 2017, llegando incluso a especularse con que podrían encabezar el festival de Glastonbury. Algo que fue más tarde negado de forma rotunda por el equipo de Michael Eavis, promotor del festival británico.

Por su parte, The Weeknd se consolida con este disco entre los artistas masculinos más importantes en Norteamérica y también del mundo, con unas cifras de venta insospechadas cuando empezaba, desde la autoedición, en 2012. Las ventas de este nuevo disco están cumpliendo las expectativas, sin que la calidad y el gancho de su música se resientan lo más mínimo: por ejemplo, ‘Starboy’, single y álbum, ha sido escogido entre los mejores de 2016 para la redacción de JENESAISPOP, tanto en una como en otra categoría. Además, él sí que estará de gira el próximo verano: hace unos días se confirmó que será uno de los cabezas de cartel del próximo FIB 2017.