Jennifer Lopez y Drake se hacen arrumacos: ¿romance, nueva música o ambas cosas?

Era un rumor que venía tomando fuerza desde hace varios días y hoy parece que no hay lugar a la duda: Jennifer Lopez y Drake tienen algo, aparte de a sí mismos, entre manos. Eso deducimos de una imagen que ambos han subido a sus respectivos perfiles de Instagram, en la que puede verse a la cantante recostada sobre el rapero canadiense, mientras este la abraza sentado en un sofá. Con esta imagen, sin texto adjunto, no hay duda de que su intención no es precisamente la de acallar las sospechas de un posible romance entre ambos.

Ambos, además, no tienen pareja en estos momentos. Jennifer Lopez rompió con el que era su último novio, Casper Smart, el pasado verano, mientras que Drake y Rihanna, que en los últimos tiempos habían reavivado su intermitente romance, se habrían distanciado de nuevo. De hecho, una de las razones que hacen sospechar de la relación entre el de Toronto y la del Bronx es que Riri ha dejado de seguir a esta en Instagram, en las últimas horas.

Sin embargo, People apuntaba hace días, tras la visita de Drake a Lopez en su show de Las Vegas, que alguien cercano a la pareja aseguraba que entre ellos no hay un idilio, sino que estaban trabajando juntos en nueva música. ¿Será parte de “la banda sonora de nuestra vida” que prometió Drake hace semanas –y luego pospuso–? ¿O tal vez del disco latino que López tiene ya a punto? Recordemos que en la gala de los Grammy Latinos, Jlo interpretó junto a su ex marido Marc Anthony su versión de ‘Olvídame y pega la vuelta’, de Pimpinela, el que sería el primer single de ese álbum. El segundo, por cierto, ha sido también un dueto, esta vez junto al brasileño Roberto Carlos, titulado ‘Chegaste‘ y cantado en portugués.

Una foto publicada por champagnepapi (@champagnepapi) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 11:38 PST