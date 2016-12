She & Him / Christmas Party

En 2014 Billboard publicaba una noticia sorprendente: el disco más exitoso de She & Him no era ninguno de sus “volúmenes” de estudio con canciones en su mayoría escritas por Ella, sino el álbum navideño que habían editado en 2011, ‘A Very She & Him Christmas‘. Zooey Deschanel y M Ward han decidido probar suerte este año de nuevo aunque la jugada no les ha salido tan bien: este ‘Christmas Party’ ha pasado mucho más desapercibido (es su primer álbum que ni aparece en el Billboard 200) y ya no puede sorprender tanto a nadie lo bien que les sienta la música popular.

Tampoco es muy acertada ni original parte de la selección de canciones, que incluye ‘Winter Wonderland’ o ‘Let It Snow’ y deciden abrir nada menos que con algo tan sobado en estos momentos como ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey. ¿De verdad aportan tanto sus nuevos arreglos? ¿Buscaban algo con esta versión aparte de notoriedad y streamings gratis para quien buscara este hit en Spotify?

En esos casos, She & Him se comportan ya como un dúo solo apto para fans. Sin embargo, no han perdido su encanto para tratar la canción tradicional y suenan bastante cómodos y naturales en la composición jamaicana de 1949 ‘Mele Kalikimaka’. Además Zooey Deschanel sabe merendarse el melancólico ‘Christmas Memories’ popularizado por Frank Sinatra y el formato chico-chica sigue funcionando tanto en ‘Coldest Night Of The Year’ de Vashti Bunyan como en la coral ‘Run Run Rudolph’, que ha contado con las Chapin Sisters (Jenny Lewis aparece en ‘Winter Wonderland’ y Steve Shelley de Sonic Youth en las baterías de algunas canciones).

Es en los momentos más de americana e intimistas donde She & Him tienen todas las de ganar, pero la Navidad no es época solo para andar lloriqueando por el mundo, sino para celebrar, y ‘Must Be Santa’, pese a lo tabernero/cantinero, termina pegándose como momento festivo. Al final, disfrutable y un disco al que volver el año que viene y el siguiente, aunque ya va tocando álbum de estudio. Va a hacer cuatro años de ‘Volume 3‘.

Calificación: 6,3/10

Lo mejor: ‘Christmas Memories’, ‘Must Be Santa’, ‘Run Run Rudolph’

Te gustará si te gusta: mucho tanto el grupo como la Navidad

Escúchalo: Spotify