Lo más visto en JENESAISPOP en 2016

2016 pasará a la historia como un año negro para la música por la pérdida de cuatro iconos generacionales como fueron David Bowie, Prince, Leonard Cohen y George Michael. Igualmente se nos fueron artistas y personajes tan queridos para la música pop como Juan Gabriel, Sharon Jones, George Martin, Pete Burn de Dead or Alive, Alan Vega, Leon Russell, Black, Phife de A Tribe Called Quest, los cuatro miembros de Viola Beach, Chus Lampreave, Shangay Lily, La Veneno, Patricia de Trigo Limpio, Elena Santonja, Amparo Valle o en los últimos días del año Carrie Fisher. Pero también es justo despedir 2016 y recibir 2017 de manera positiva y lo cierto es que ha sido un año que nos ha dejado muy grandes discos, con una rivalidad por los primeros puestos de las listas anuales la mar de emocionante. En nuestra web optamos por ‘Blackstar’ de David Bowie y ‘Nikes’ de Frank Ocean para las cimas, pero también la apuesta de otros medios por los discos de Nick Cave, Triángulo de Amor Bizarro o Beyoncé en discos y en canciones por ‘Work’ de Rihanna fue igualmente acertada. Una competencia sana que nos ha mantenido más entretenidos durante 2016 que en 2014, por ejemplo. ¿No recordáis lo aburridillo que fue aquel año? A modo de compilación, os dejamos con los 25 artículos que más os interesaron. Sirva como resumen del año.

El 11 de enero amanecíamos en Europa con la noticia de que fallecía David Bowie (esta se producía el 10 de enero por la noche en Estados Unidos). Esa misma mañana publicábamos un obituario dedicado al artista, a su carrera y a la maestría con que retrató su enfermedad y su propia muerte en su último álbum. El obituario era compartido en Facebook miles de veces alcanzando a 273.081 personas y es nuestro artículo más leído de 2016 por una diferencia abismal.

Para bien o para mal 2016 no se entendió sin Youtubers y la palma en cuanto a noticias se la llevó esta británica de 19 años de la que se dijo que había sido secuestrada. Y por el ISIS. Todo resultó un fake, pero esta y no otra fue la historia con la que la humanidad se entretuvo un buen día a finales del mes de julio.

La incertidumbre sobre quién actuaría en la Super Bowl provocó que decenas de miles de personas acudieran a nuestra web preguntándose si sería Taylor, si sería Drake, si sería Rihanna, etcétera, decantándose la balanza finalmente en favor de nuestros últimos postulados, Coldplay. Al final contaron con Beyoncé y… ¿qué recuerda casi todo el mundo de aquello? ‘Formation’ y su reivindicación “Black Panthers”.

El verano dejó por supuesto una serie de desnudos, posados y robados que sacudió al mismísimo Nacho Vegas (en su caso voluntariamente). El más visto en nuestro site, quizá porque casi no apareció en otros medios, fue el caso de 50 Cent, cuyo pene se coló en un plano de su serie ‘Power’. “Tío, acabo de ver mi pene en el capítulo 4 de ‘Power’. Te voy a matar, no tiene gracia. ¿Qué coño, Courtney? ¡Llámame ahora mismo!”, indicaba después de verse a sí mismo, dirigiéndose al creador de la serie en Twitter. El nuevo desnudo de Justin Bieber ocupa el puesto 10 de lo más visto del año, pero fue Orlando Bloom (puesto 14), quien dejó la imagen más icónica, remando en pelota en compañía de su novia Katy Perry justo cuando ella lanzaba un single llamado, ejem, ‘Rise’.

El controvertido vídeo en el que Kanye West aparecía en la cama con Taylor Swift, Donald Trump, etcétera, no era subido en principio a Youtube. La desesperación de la red por poderlo ver terminó aupando esta noticia en la lista de lo más visto del año. Una vez visto no tenía tanto “replay value” y el vídeo no ha terminado precisamente siendo un éxito cuando sí se ha subido a Youtube. El año terminaba con sorpresa: cuando Kanye West proclamaba su amistad con Donald Trump una vez este se proclamaba ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Otra noticia de verano (cuánto se aburre la gente en verano): un profesor canadiense era sancionado por analizar junto a sus alumnos dos vídeos que se consideraron inadecuados, uno era el sexualizado y divertidísimo ‘Big Bad Wolf’ de Duck Sauce; y otro del grupo satírico, muy conocido en Estados Unidos, The Lonely Island. 5 días de suspensión laboral y la obligatoria asistencia a unos cursos para reformarse fueron la pena para este profesor llamado Cory Ray.

Nuestra playlist mensual, que ahora podéis seguir de manera fija a través de este enlace, es siempre uno de los artículos más vistos de la semana y el mes. La realizada en enero ha sido la que más alcance ha tenido.

El terror siempre ha encantado a nuestros lectores y el estreno de esta extraña película fue en nuestra web uno de los acontecimientos del año. Nuestro crítico de cine, Joric, explicaba a través de 3 puntos por qué la cinta estaba incluso mejor de lo que parecía, qué la diferenciaba de otras películas parecidas en su género.

De momento el 66% de nuestros lectores prefiere que sigamos publicando esa caspa de artículo que un día decidimos llamar “hot hot hot” con los cantantes y las cantantes (y algún personaje extra) que más nos ponen. La versión femenina aparece entre lo más visto del año, pero también hubo masculina.

Cuando Promusicae publique su lista de las canciones más exitosas del año dentro de unos meses (así funciona España), habrá muy buenas noticias para ‘La bicicleta’. De momento, podemos asegurar que fueron, primero, miles de lectores propios los que se interesaron por ella, y luego, miles los que la buscaron en Google y la compartieron en las redes sociales.

Uno de los momentos musicales que llegó a la prensa generalista fue el día en que Fangoria, durante una entrevista dijeron sobre las hipotecas: “estamos en una época de victimismo y la gente tiene que aprender a ser responsable de sus actos y de sus decisiones económicas y no económicas. Si has decidido meterte en una hipoteca, lo has decidido tú y ¿ahora quieres que el Gobierno venga a sacarte? En fin. Hay que ser responsable”. El tema logró enturbiar la promoción de su último disco durante su salida y sólo Dios sabe qué habría sido de él de no haber sido apoyado por Los 40 Principales.

Entre las noticias más sorprendentes del año, la retirada de Avicii, no precisamente durante su cumbre, pero sí cuando todavía podría haber aprovechado mucho más la gallina de los huevos de oro. Entre las causas, sus problemas digestivos, las malas cifras de su segundo disco y lo pasado de moda de su sonido electro-country.

A pesar de que la publicamos hace sólo 10 días, nuestra lista de mejores canciones de 2016, encabezada por ‘Nikes’ de Frank Ocean, ‘Work’ de Rihanna y ‘Lazarus’ de David Bowie ha sido consultada ya cerca de 20.000 veces.

Aunque fuera menos mediática lógicamente que la muerte de grandes artistas como Leonard Cohen, Prince o más recientemente George Michael, la desaparición como consecuencia de un cáncer de una de las principales responsables del Tupperware, uno de los bares más conocidos y queridos del underground madrileño, impactaba a todos los que han pasado por él.

A pesar de que nuestros comentaristas nos pusieron a caldo no, lo siguiente, por tratar esta noticia, lo cierto es que ‘Al salir de clase’ marcó a una generación de nuestros lectores y el pique online en pleno 2016 entre Sergio Peris-Mencheta y Rubén Ochandiano interesó a nuestro público muchísimo más que, por ejemplo, la reunión de OT.

Coldplay, con un disco malo, consiguieron llenar dos veces el Estadi Olímpic sin problema. Beyoncé, con un disco muy bueno, no terminó de lograrlo ni una (aunque meter a 46.000 personas en un estadio sin single en radio no es moco de pavo). En este artículo tratamos de adivinar las causas.

La crítica de disco más leída del año fue la de ‘Lemonade’ de Beyoncé, uno de esos discos sobre los que hemos vuelto durante todo 2016 por su calidad y la progresiva subida de vídeos a Youtube, su presentación en directo en Barcelona, su nominación a los Grammy, etcétera. La segunda crítica más leída del año es ‘ANTI’ de Rihanna seguida de ‘Salve discordia‘ de Triángulo de amor bizarro, que fue puntuado con un 10.

Adele, por el tipo de música que escribe, puede parecer inofensiva pero de inofensiva no tiene nada. Los discursos en vivo de la baterista de ‘Hello’ suelen ser ácidos y divertidos y aquel día en que el prestigioso productor Tony Visconti (Bowie, Morrissey) se atrevió a cuestionar que su voz estuviese tratada en el estudio, recibió la respuesta adecuada de Adkins.

En estos tiempos en que el público consume mucho más canciones sueltas que discos completos, la lista de mejores canciones del año es siempre mucho más visitada que la lista de mejores discos del año. Sin embargo, también se encuentra entre los 25 artículos más vistos del año nuestra lista de mejores discos 2016, igualmente en tan solo 10 días.

Un buen día del mes de junio, Santiago Segura fue “trending topic” al aparecer mencionado en Antena 3 en relación al caso Torbe, en el que se acusaba al magnate del porno de explotación y agresión sexuales, entre otras cosas. El director y actor saltó enseguida a las redes para proclamar su inocencia indicando “calumnia, que algo queda”.

Uno de los éxitos más inesperados de las últimas semanas de 2015 y las primeras de 2016 era este single del último disco de Justin Bieber, acústico y compuesto por Ed Sheeran. Nuestro compañero Jordi Bardají lo analizaba en lo que ha terminado siendo otro de los artículos más leídos del año.

La sección “10 fotos que no debiste perderte”, normalmente de Instagram, es una de vuestras favoritas y en particular se posiciona bien esta de noviembre en la que aparecían Papa Topo versionando a La Veneno, lo que llamamos “La Bien Punseta”, Lorde celebrando su cumpleaños con macroestrellas y una broma pesadísima al líder de Manos de Topo.

Este año entrevistamos a La Oreja de Van Gogh, según varios tuiteros, una de las mejores entrevistas que se ha leído al grupo. Sin embargo, circuló más por Facebook este artículo en el que analizábamos cómo es posible que saliera al mercado una extrañísima toma vocal de Amaia Montero para una banda sonora.