Paul McCartney y Brandon Flowers, de subidón cantando juntos en Nochevieja

Brandon Flowers y su grupo The Killers, confirmados como Depeche Mode o Phoenix en Bilbao BBK Live 2017, dieron un concierto para celebrar la llegada del Año Nuevo para el millonario ruso Roman Abramovich, dueño del Chelsea Football Club.

En esta ocasión, quizá por el amplio presupuesto con que contaban, Brandon Flowers ha podido llevarse al mismísimo Paul McCartney para hacer una versión de una de las canciones de los Beatles, ‘Helter Skelter’. La verdad es que ambos parecen encantados con esta oportunidad que suponemos millonaria y están completamente exultantes en el escenario por lo que ha podido verse en las redes sociales.

El año pasado el protagonista de este show el día 1 de enero era Prince, que fallecería tres meses y medio después.

@PaulMcCartney & @thekillers on NYE. I am happy as can be pic.twitter.com/OMiNHqrtIu

