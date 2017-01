Mariah Carey acusa a la productora del programa de Nochevieja de sabotaje, Dick Clark Productions contesta

Mariah Carey empezó 2017 muy mal, afrontando un desastroso playback en Times Square que, emitido por la estadounidense ABC, puede afectar muy negativamente a su futuro profesional. Aparte de los problemas de monitores o del mal disimulado playback, sus movimientos en el escenario no fueron los mejores y, por si fuera poco, sus seguidores se preguntan por qué no optó por mandar todo al carajo salvando los muebles con un a capella de 30 segundos.

Nicole Perna, representante de Mariah, ha dicho que la productora de ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest’ “se la jugó para que fallara”, pues en los múltiples ensayos de la noche anterior y de la mañana del 31 no hubo “incidencia de sonido” alguna. Sin embargo, Dick Clark Productions ha decidido contestar mediante un comunicado enviado a Deadline, indignada por que se dude de su profesionalidad y se insinúe un sabotaje: “Como productora de televisión en vivo de éxito durante casi 50 años, somos conocida por nuestras reputación y longevas relaciones con los artistas. Sugerir que nosotros, como productores de shows como los American Music Awards, Billboard Music Awards, New Year’s Rockin’ Eve y Academy of Country Music Awards, hemos podido sabotear intencionadamente cualquier actuación de un artista es injurioso, indignante y francamente absurdo. Alguna vez puede haber, por supuesto, errores técnicos que pueden darse en la televisión en directo, pero una investigación inicial ha indicado que no hemos tenido culpa en los problemas asociados a la señora Carey en su actuación de Nochevieja”. También aprovechan para mostrar su admiración por Mariah Carey y sus logros a lo largo de su carrera.