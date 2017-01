King Creosote cancela su gira por España

King Creosote tenía que volver a nuestro país para actuar en Madrid y Barcelona presentando su nuevo disco ‘Astronaut Meets Appleman’, que salió a la venta el pasado mes de septiembre despertando el interés de la audiencia y de algunos medios como la revista Mojo, que lo calificaba como “su mejor hora de música hasta la fecha” (se refieren a que entre CD-R y demás, ha publicado más de 40 discos). Lamentablemente la gira no va a poder tener lugar, como indica la nota de prensa enviada a la prensa por Houston Party y Fever Productions. No se especifica la causa y en su Facebook aún no se menciona el asunto:

“Lamentamos comunicaros que, debido a circunstancias imprevistas ajenas a Houston Party, se ha cancelado la gira de King Creosote. El músico escocés iba a ofrecer dos actuaciones la próxima semana, el lunes 9 de enero en Madrid (Siroco) y el martes 10 en Barcelona (Sidecar), en los que iba a presentar su último y muy aplaudido disco, “Astronaut Meets Apleman”. El importe de las entradas anticipadas compradas para estos conciertos será reintegrado en los puntos de venta donde fueron adquiridas a partir de este miércoles 4 de enero”.

Os dejamos con las 10 canciones que conforman su último disco, incluido un bonus de casi 10 minutos.