Justice y The 1975, entre la decena de confirmados de Bilbao BBK Live

Justice con la presentación de su último disco ‘Woman‘ y The 1975 con la de su álbum ‘I Like It When You Sleep‘, nada menos que el mejor álbum de 2016 para el NME (también fue nominado al Premio Mercury aunque ya nadie se acuerde), lideran la nueva tanda de confirmaciones de Bilbao BBK Live, festival para el que anteriormente se habían confirmado nombres como Depeche Mode, The Killers y Phoenix.

Sundara Karma, Cabbage, Coque Malla, Niña Coyote eta Chico Tornado y Dellafuente & Maka estarán también en Kobetamendi. Por otro lado, la vertiente electrónica de Basoa, por donde pasará gente como Daphni, confirma a nombres como Bawrut, The Black Madonna, Dixon, Job Jobse, Motor City Drum Ensemble y Lena Willikens.

El festival se celebra en Kobetamendi los próximos 6, 7 y 8 de julio. Desde el pasado 23 de diciembre y hasta el 9 de enero (de lunes a sábado, de 10 a 20h) se pueden comprar bonos de Bilbao BBK Live sin gastos de distribución (110 euros) en la pop up store que el festival ha abierto en Gran Vía 30 (Bilbao). Comprando el bono del festival allí, se obsequiará al comprador con el pack Bilbao BBK Live ‘Christmas Edition’, exclusivo y limitado, con merchandising oficial diseñado por Ricardo Cavolo. Aquellos que ya tengan su bono podrán hacerse con este pack al precio especial de 30 euros (45 euros sin oferta). En la pop up store se puede hacer uso de la Bizkaiko Kultur Txartela (tipo B). Para los que no os pille tan cerca, podéis comprarlos a 110 euros en Ticketea hasta el 9 de febrero, cuando habrá un cambio de precio.