Sube un 53% la venta de vinilos en Reino Unido durante 2016

La venta de vinilos continúa en alza, aunque por supuesto no como para equiparar ni de lejos la venta de CD’s ni mucho menos el alcance del streaming o las descargas digitales. Según informa BPI, la SGAE británica, en 2016 se vendieron 3,2 millones de vinilos en Reino Unido, lo que representa una subida espectacular del 53% con respecto al año anterior. Es, además, el año que más vinilos se han vendido desde 1991. Eso sí, como decíamos siguen siendo más importantes otros formatos: aunque bajaron un 11% en el interanual, se vendieron 47 millones de CD’s en las islas británicas y 18 millones de álbumes digitales. En cuanto al streaming, se considera que las reproducciones en las plataformas equivalieron a 45 millones de unidades. Todo el informe de la Official Charts Company puede leerse aquí.

El mayor responsable de esta subida para el vinilo es ‘Blackstar’ de David Bowie, que ha vendido el doble de vinilos que el mayor vendedor de vinilos de 2015 en las islas, que fue ’25’ de Adele. En el top 10 llama poderosamente la atención la ausencia de novedades, con alguna excepción como ‘A Moon Shaped Pool’ de Radiohead. En general, mucho clásico, con álbumes de los Beatles, Fleetwood Mac, Stone Roses, Bob Marley o Prince:

1) David Bowie – ‘Blackstar’

2) Amy Winehouse – ‘Back To Black’

3) Various Artists – ‘Guardians of the Galaxy Mix 1’

4) Radiohead – ‘A Moon Shaped Pool’

5) Fleetwood Mac – ‘Rumours’

6) The Stone Roses – ‘Stone Roses’

7) Bob Marley – ‘Legend’

8) The Beatles – ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

9) Prince – ‘Purple Rain’

10) Nirvana – ‘Nevermind’