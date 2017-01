Meilyr Jones / 2013

Uno de los discos perdidos de 2016 es el debut de Meilyr Jones, que hace unas semanas se hacía con el premio a mejor disco galés del año derrotando a otros nominados como Cate Le Bon. El artista, que se daba a conocer hace casi justo un año con singles tan potentes como ‘How To Recognise a Work of Art’, publicaba después un ‘2013’ que recibía su nombre del año en que se separaba su banda anterior Race Horses y él decidía irse a pasar seis semanas a Roma sin intención inicial de grabar algo o siquiera convertirse en artista en solitario.

Pero la capital italiana le inspiró, lo suficiente como para llamar uno de los temas ‘Rome’, incluir un interludio llamado ‘Rain in Rome’ basado en la distorsión vocal o un pasaje en italiano en alguna de sus pistas. Pero también hay otras inspiraciones en su música. Byron lo es en su corte ‘Don Juan’, Hector Berlioz en parte de su música (ambos son citados en ‘Return to Life’) y, sin duda alguna, como autor y arreglista -dice que ha grabado este orquestado álbum con ayuda de sus familiares y amigos- es de la escuela de Neil Hannon de The Divine Comedy, Jens Lekman y Owen Pallett.

La magnitud de una orquesta formada por cuerdas, flautas, clavecines, largo etcétera, inunda pasajes de ‘Passionate Friend’, la ceremonial y mencionada ‘Rome’ o culmina la final ‘Be Soft’, aunque lo mejor de la propuesta de Meilyr Jones es que no es afectada ni tristona, sino que, en sus pistas más destacadas, a lo que se dedica realmente es a satirizar, parodiar o cuando menos cuestionar el significado de la cultura pop. ‘How To Recognise a Work of Art’ bromea sobre lo que es una obra de arte y lo que no, porque de tanto visitar iglesias en Roma, ¿con qué se quedó? Con el momento en que a una monja se le ocurrió plantar una planta de plástico delante de un fresco de Rafael. Por su parte, ‘Featured Artist’ parte de un piano beatliano y un fraseo muy Morrissey, pero solo para contar la historia de un artista desgraciado que no puede salir en The Observer sino en su suplemento gratuito.

Aunque Jones no ha sabido o querido igualar ni remotamente la cualidad de himno instantáneo de ‘How To Recognise a Work of Art’, para lo que quizá podría haber seguido escribiendo a la vuelta de Roma, y algunas pistas son demasiado lánguidas, sí ofrece en su lugar un disco coherente y esquinado. La mejor muestra podría ser esa ‘Olivia’ dividida en varios movimientos, aunque igual lo más gracioso es la inclusión de ese tema llamado ‘Strange Emotional’, primo hermano de ‘Smoke on the Water’: meter a Deep Purple en un disco de “pop de cámara”… eso sí que es arte.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘How To Recognise a Work of Art’, ‘Featured Artist’, ‘Strange Emotional’

Te gustará si te gustan: Jens Lekman, The Divine Comedy, Owen Pallett

Escúchalo: Spotify