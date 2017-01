Pharrell y Janelle Monáe no quieren saber nada de Kim Burrell después de sus comentarios homófobos

Kim Burrell es una cantante de góspel afroamericana que aparece en ‘Godspeed’, una de las canciones incluidas en ‘Blonde’ , el último disco de Frank Ocean. Su canción más popular, ‘I See a Victory’, es una producción de Pharrell Williams para la película ‘Hidden Figures’, en la que Burrell actúa junto a Kirsten Dunst o Janelle Monáe.

Esta semana, Burrell ha ofrecido un sermón homófobo en una iglesia de Houston, Texas en el que describía la homosexualidad como un “pecado para Dios”. “Este perverso espíritu homosexual es el espíritu del engaño y la confusión”, decía. “Ha engañado a incontables hombres y mujeres y causado una mancha en el cuerpo de Jesucristo”. Tras la polémica que este sermón causaba en las redes sociales, Burrell acudía a Facebook para volverse a cubrir de gloria diciendo que “Dios ama a los homosexuales pero no su pecado”.

Algunos artistas asociados a Burrell no han tardado en distanciarse de ella después de sus comentarios homófobos. El primero ha sido Pharrell Williams en Instagram, donde ha escrito que “condeno cualquier tipo de discurso de odio. Ningún tipo de prejuicio tiene cabida en este mundo. Mi mayor esperanza es que haya inclusión y tolerancia en 2017 y más allá”. Janelle Monáe, por su parte, se ha quedado más a gusto: “Estoy harta de la ignorancia y la intolerancia que habita en algunas personas. A veces me gustaría partirles la cara cuando leo o escucho la mierda que sale de sus bocas. Me llenará de alegría el día en que estas personas dejen de pensar que SON DIOS o el asistente de Jesús y escojan qué “pecados” son para ellos aceptables en la Biblia y usen la Biblia como si fuera un látigo. Si tu religión causa que escupas palabras de odio y juzgues o mires a los demás por encima del hombro, entonces deberías cambiarla y rápido”.

La madre de Ocean, Katonya Breaux, ha pedido a su hijo en Twitter que elimine a Burrell de su canción. “La hipocresía y la incitación al odio me ponen de mala leche”, ha escrito. No ha habido reacción pública de Ocean al respecto por el momento, pero no sería descabellado que el autor de ‘Pyramids’ se hiciera un Kanye y subiera una nueva versión de ‘Godspeed’ a las plataformas de streaming sin Burrell. Ocean salió del armario en 2012.

Me: Son, can we crop Kim Burrells voice out of your song?? — katonya breaux (@katonya) January 1, 2017