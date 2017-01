‘You Want It Darker’ de Leonard Cohen es disco de oro en España

La lista de álbumes en España estos días es la más importante y al mismo tiempo la más aburrida. ¿Por qué? Estamos en los días de mayor consumo de CD’s de todo el año -aunque la lista buena será la que viene, pues incluirá la semana de Reyes-, pero las novedades brillan por su ausencia.

De este modo, lo único que queda es comprobar quién se ha llevado el gato al agua en cuanto a venta de largos. El gran ganador parece definitivamente Melendi, cuyo ‘Quítate las gafas‘ se mantiene en el puesto número 1 en su 7ª semana y certificado como platino. Le siguen Manuel Carrasco (2), David Bisbal (3), Vanesa Martín (4) y Sweet California (5). En cuanto a artistas internacionales, hay que destacar el buen funcionamiento de los álbumes de Metallica (7), The Rolling Stones (8), Bruno Mars (10) y Leonard Cohen (14), este último certificado como disco de oro ya tras su muerte y 10 semanas en lista. Aunque desconocemos cuántas de esas 20.000 unidades distribuidas se han vendido realmente, este certificado se suma al oro recibido también en Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Canadá y al platino en Austria y Bélgica para el formidable ‘You Want It Darker‘.

Los únicos movimientos destacados en la lista de Promusicae son:

15(51) Laura Pausini / Laura Navidad

Pese al fracaso inicial, el disco navideño de Laura Pausini recupera posiciones en la semana posterior a Nochebuena y este es, de momento, su pico en el top 100.

65(E) La Húngara / La niña bonita XV

La única entrada esta semana en lista es la de La Húngara. No es desde luego su mejor entrada, y ‘Te como tu cara’ (sic) fue número 16 en 2015, si bien en una semana mucho menos competitiva.