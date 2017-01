Show Me The Body desmienten tocar en Coachella tras aparecer en su cartel

Ayer se conocía el cartel de Coachella, encabezado por Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar. Además de nombres como The Avalanches, The xx, Bon Iver, Lorde, Justice o New Order, había nombres en letra pequeña como Swet Shop Boys, Twin Peaks o Show Me the Body. Pero estos no van a tocar pese a aparecer claramente en el cartel de ambos domingos (el festival se celebra durante dos fines de semana), en concreto en la última línea.

El grupo alternativo de hardcore ha acudido a Twitter para aclarar el asunto: “nunca acordamos tocar en Coachella. Nos lo ofrecieron pero dijimos que no. Esperemos que no exploten nuestro nombre o que nos den todo el dinero”. El grupo de Nueva York ha editado el disco ‘Body War’ durante 2016, siendo puntuado con 4 estrellas sobre 5 por el NME.

El incidente recuerda al mítico “pues ya ves” vivido entre David Rodríguez de La Bien Querida y Sonorama, cuando se anunció en 2009 al dúo liderado por Ana Fernández-Villaverde sin que estos o su sello supieran nada. Finalmente se resolvió el malentendido y La Bien Querida sí terminó tocando en Sonorama 2011, por ejemplo. Incluso nuestra web llegó a organizar un concurso de abonos llamado “pues ya ves” que incluía visita guiada por las bodegas de Aranda en 2012. ¿Será el caso de Show Me The Body y habrá reconciliación o estará en contra de sus principios actuar en Coachella?

A la hora de redacción de esta noticia y cuando queda 1 hora para que salgan los abonos a la venta, Show Me the Body continúan apareciendo en el cartel de la web oficial.