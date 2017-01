‘Aguinaldo Nadia’, los músicos también fueron estafados por Fernando Blanco

Los Mossos d’Esquadra detenían en diciembre a Fernando Blanco, el padre de Nadia Nerea, la niña de 11 años afectada de tricotiodistrofia, por un presunto delito de estafa. Después de que durante años recaudara miles de euros supuestamente para operar a su hija, la prensa destapaba que el padre había inventado y exagerado los tratamientos recibidos y ahora será juzgado. Se acaba de fijar su fianza en 1,2 millones de euros. Su afán recaudatorio también salpicó al mundo de la música, a través de un vídeo subido a redes hace cuatro años y en el que se involucraban Alondra Bentley, Coque Malla, Maika Makovski, Russian Red, Adela Peraita (Sunflowers, Sterling), Toni Toledo (Sexy Sadie, Sterling), Jorge Maranges, L.A., Paco Colombás (Oso Leone), Pascale Saravelli (Vacabou), Jaime Gª Soriano (Sexy Sadie, Sr Nadie), Peter Thompson, Pau Donés, Miguel Ángel (Manos de Topo), Oscar (Delafé y las flores azules), Juan (Sueño de Morfeo), Born 54, La Orquesta Republicana, Wonderbrass, Xisco Joan, Pep Toni (Oliva Trencada), Guillem (La Granja), Joan Castells (Petit), Alejo Stivel, Patxi Pascual y Mala Rodríguez. A petición de un lector que, como muchas otras personas, se dejó engañar por este vídeo de 2012, hemos contactado con sus autores.

Daniel W. Barbajosa de Sofa Experience, la productora del vídeo, nos indica que todo el equipo, que define como “un grupo de amigos”, trabajó voluntariamente a nivel personal, en los ratos libres. “A nosotros nos llegó la petición a través de un amigo nuestro, amigos comunes que dicen “aquí hay un problema, la gente se está movilizando, acudamos al rescate””. Aunque no recuerda exactamente a través de quién escuchó por primera vez hablar de Nadia sí recuerda quienes movilizaron a los artistas: “El que puso en marcha toda la campaña fue Jorge Martínez. Es el creativo publicitario de las ONG’s número 1 porque hizo la campaña de Pastillas Contra el Dolor Ajeno de Médicos sin Fronteras, la que más éxito y premios se ha llevado. Él acudió a la llamada de socorro de esta familia y nos puso en marcha a todos”. La realizadora del vídeo fue Silvia Pascual, muy nerviosa, y en evidente estado de shock al otro lado del teléfono. “Desde que descubro esta noticia en la prensa, he estado en colapso mental, poniéndome enferma, en estado de tristeza y de impotencia. Me han tomado el pelo. Solo puedo pedir disculpas, pedir disculpas y pedir disculpas públicamente a los músicos. A mí me han estafado y he sido yo quien he levantado el teléfono para pedir favores a mis amigos los músicos, aunque algunos de ellos ni siquiera me conocían personalmente”. Silvia, en verdad ayudante de dirección, se encargó de contactar con amigos artistas, aunque algunos de estos fueron sumándose a través de terceros y amigos de amigos. “La involucración que uno le pone a algo así… yo me dedico a hacer anuncios donde no se salvan vidas, y por una vez te dicen que tu trabajo va a ser útil… Me remangué, expuse mi cara y mi nombre. En algunos casos era “hola, Coque Malla”: he dado mi cara. Ahora mismo siento mucha rabia y sé que los músicos también”.

Pascual, que nunca cobró al igual que los músicos, por su contribución, recuerda cómo comenzó el proyecto. “Estaba en Barcelona trabajando en una productora, y me cuentan la historia de que hay una niña enferma en Mallorca, que es donde yo resido desde hace 16 años. Me lo pidieron como un favor personal, “estamos pensando en cómo ayudarla, a ver si la puedes conocer personalmente y a ver qué se te ocurre”. Me acuerdo que era el puente de diciembre y por eso pude viajar para hacerlo. De una forma espontánea, viajé a Mallorca, me pasaron el teléfono de este sinvergüenza. Me vi con Fernando, su mujer y la pequeña, estuve con ellos un ratín en un centro comercial en las afueras, a la niña la conocí y obviamente me encantó y me conquistó. Hay una niña que te están diciendo que se muere, que tú ves que está enferma, que tiene alguna discapacidad, que es una niña especial. Te están contando que “o la ayudamos o se muere”, me dan un plazo de que “o se opera en Houston tal día de enero o la niña se va a morir”. Propusieron el tema del aguinaldo y yo pensé en hacer algo con mis amigos los músicos. El principal afectado es Jaime García Soriano (Sexy Sadie), que desde el minuto cero se involucra “lo que quieras, Silvia”. Le planteé el tema de ‘All You Need Is Love’, puso a disposición un estudio 24 horas para grabar el tema durante cinco días y cogió a los mejores músicos de la isla. Jaime se hizo el tema, le puso todo su talento y sensibilidad en cinco días, y el vídeo se subía muy pocos días después, el 17 o el 19 de diciembre”.

“Fue mágico y precioso para mí poder abrazar a Nadia y se me saltaban las lágrimas sólo pensar que lo que estaba haciendo podría mejorar su precaria salud”. Jaime (Sexy Sadie)

Jaime García Soriano recuerda que también le contactó desde Barcelona, a través de Silvia, una importante agencia de publicidad y marketing proponiendo hacer una campaña navideña solidaria. “No es la primera ni será la última vez que colaboro activamente en campañas solidarias a través de la música… la gente sabe que me presto fácilmente a “trabajar sin cobrar”. Así que me puse en marcha, decidí producir una versión de ‘All You Need Is Love’ en un 3 por 4 navideño y arrancando con el ukelele y algún instrumento más infantil…. poco a poco tuve la versión hecha y la bola de nieve hizo que implicásemos (tanto yo en Mallorca como la agencia en Barna) a muchos más músicos para darle a la campaña más relevancia y conseguir que el clip se hiciera viral, etc”. También contactó directamente con la familia: “Mi contacto con ellos fue en el estudio de grabación de Rafa Rigo (otro colaborador altruista engañado al que pido públicamente mil perdones) cuando vinieron a visitarnos y a escuchar la canción. Casualmente venía un equipo de TVE a registrar tan bonito momento, la verdad es que fue mágico y precioso para mí poder abrazar a Nadia y se me saltaban las lágrimas sólo pensar que lo que estaba haciendo podría mejorar su precaria salud”.

Ahora, lógicamente, su sensación es muy diferente. “Además de perplejo, angustiado y traicionado, me siento cómplice por haber contribuido a hacer posible tan gigante estafa utilizando a una niña enferma como gancho”.

“Lo grave es que después de una cosa así inevitablemente la gente se vuelve más escéptica con estas cosas y hay personas que sí necesitan ayuda de verdad y quizá no la vayan a recibir”. Alondra Bentley

Alondra Bentley, en cambio, como la mayoría de los músicos, nunca conoció a la niña. Fue contactada por Jorge Martínez. “Es conocido mío y me habló de la campaña que estaban preparando para ayudar a Nadia. Cuando te llaman por algo así no te planteas que pueda ser un montaje, lo haces con la mejor intención. No entiendo cómo alguien es capaz de un fraude de semejantes dimensiones usando además la imagen de su propia hija. Cuando me escribieron me pidieron que animara a amigos y conocidos del mundo de la música a que ayudaran a Nadia y escribí a algunos que también colaboraron, igual que yo. Ahora me siento tontísima, claro”. A Bentley le preocupan las consecuencias nefastas que pueda tener esta estafa. “Estoy en shock al pensar que alguien es capaz de algo como esto. Lo grave es que después de una cosa así inevitablemente la gente se vuelve más escéptica con estas cosas y hay personas que sí necesitan ayuda de verdad y quizá no la vayan a recibir”.

Tras realizar el vídeo con los artistas, Silvia Pascual pudo volver a ver a Nadia una vez más, durante las fiestas de Sant Sebastiá en Palma, invitados por Pau Donés (involucrado en el proyecto) a asistir a la prueba de sonido de su concierto en la Plaza de España el 20 de enero de 2013. Pero ante la falta de información clara y creíble por parte de Fernando en cada una de las llamadas que Silvia realizó para conocer el estado de la niña tras la supuesta operación de Nadia en Houston, prevista para finales del mes de enero de ese mismo año, Silvia decidió distanciarse del tema y desvincularse del proyecto, rechazando incluso acudir dos años después a otro evento en favor de Nadia, la presentación del libro ‘Alas de mariposa’ de Javier Mariscal y Marisa López Soria, 2014, en Madrid, donde se hablaba de la campaña del aguinaldo. “En ese momento ya había dejado de creerme la historia, pero me parecía imposible que hubiera tanto gente respetable, e incluso periodistas vinculados a este asunto”.

El mencionado creativo publicitario y experto en campañas de comunicación solidarias Jorge Martínez, que se implicó en esta causa, entre otras cosas, porque tiene una hija en edad similar a Nadia, ha rechazado hablar con varias televisiones sobre esto e incluso publicar un artículo/comunicado que en principio había escrito. “Para mí esto ha sido bastante dramático, he empezado a ver la luz pero he pasado unos días muy jodidos, ha sido una implicación muy fuerte con esta familia, he intentado ayudarles durante 4 años (…) Primero decidí alejarme de esta historia porque me estaba haciendo mucho daño. Tenéis que respetar que quiera pasar este luto. Decidí alejarme porque humanamente estaba muy dolido y todo lo que sea hablar de ese tema me hace daño”. Sin embargo, accede a hablar con nosotros por todos los músicos involucrados. “He involucrado a gente como Alondra y lo que más me duele es el desengaño y esa sensación amarga de haber involucrado a tanta gente”.

El caso le llegó a través de amigos comunes, se pedía una cantidad económica para una operación urgente, y como estaba cercana la Navidad, le pareció bonita la idea de que una niña que no puede cantar, decida llamar a sus amigos los músicos para pedir un aguinaldo. “A través de unas personas amigas, todos ponemos sobre la mesa los contactos, Pau Donés, Coque Malla, Russian Red… les vamos pidiendo que colaboren en un proyecto coral. Y Jaime de Sexy Sadie nos regala una versión que es la que cantan todos estos músicos. Lo lanzamos, habilitamos un número de teléfono, contactamos con periodistas, y conseguimos sobradamente el objetivo. No recuerdo la cantidad pero se superó el objetivo. Todos lo celebramos. Fernando me dijo que la operación había sido un éxito y habíamos contribuido a salvar una vida, nos reconforta, nos llena de orgullo”.

“Jamás nada me hizo pensar que estaba ante el caso que todos conocemos. Lo que viví estos 4 años era la historia de un hombre que se desvivía por su hija”. Jorge Martínez

Además, a diferencia de Silvia, Jorge Martínez sí ha mantenido contacto con Nadia y esta familia durante estos 4 años. Nunca ha sospechado. “Jamás nada me hizo pensar que estaba ante el caso que todos conocemos. Lo que viví estos 4 años era la historia de un hombre que se desvivía por su hija. Vi un padre enamorado de su hija, siempre. Siempre me ha dado explicaciones, y siempre me ha dicho “Nadia está así”. Nadia está enferma, nosotros lo hemos podido ver y tocar. Cuando iba a Andorra pasaba por su pueblo, comíamos… Yo los he querido mucho… El grado de relación que tuve con él era bastante alto. Le llamaba asiduamente. Luego analizas y recuerdas cosas excesivas o exageradas, pero no tenía motivo para dudar de la palabra de Fernando. Nunca se me ocurrió pensar que podría estar ante un estafador. Llegamos a admirarle”. Ahora ha llegado el momento de afrontar la realidad. “Ha sido un desengaño. Es una estafa, la familia ha utilizado la enfermedad de su hija para enriquecerse y nos ha dejado muy tocados, totalmente, porque la realidad que has vivido durante 4 años no existía. La sensación no es odio, es más doloroso. Es sentir que alguien te ha dado una puñalada”. Martínez sí quiere aclarar, en cambio, que el libro con su colega Marisa López Soria y Mariscal no fue idea de Fernando sino propia, bajo la premisa de explicar a los niños con forma de cuento que una idea publicitaria puede transformar y salvar vidas, y que la familia no llegó a ver dinero de ese libro porque la editorial infantil Beascoa (Penguin Random House) cerró y aún no se ha hecho el reparto de beneficios (una parte iba para la Asociación Nadia Nerea).

Finalmente, no cree que las donaciones vayan a bajar por este asunto: “Yo creo que no. Si mañana me llama otro padre porque su hijo se muere, ahí estaré yo. Creo mucho en el ser humano, llevo cinco años trabajando en proyectos sociales. El ser humano es solidario, es capaz de lo mejor y de lo peor. Esto hay que explicarlo bien, y no tiene nada que ver con la realidad de familias que están desesperadas y que luchan por su familia honradamente. Si alguien piensa que “todo son Fernandos” no solo es injusto sino también estúpido”.

“Si ahora me viene alguien en cualquier circunstancia y me pide ayuda porque se va a morir, cojo mi cámara y cuento la historia”. Silvia Pascual

Coincide Daniel de Sofá Experience: “A la vista está que es una estafa y seguramente volveremos a cometer el mismo error. En ningún caso porque haya una manzana podrida, vamos a tratar a todos por igual. Gracias a Dios que lo han detectado”. Silvia Pascual concluye: “Pese a toda la rabia, que me está afectando a la salud, solo se me ocurre pedir disculpas, mi intención única era ayudar. Y encima ahora si me viene alguien en cualquier circunstancia y me pide ayuda porque se va a morir, cojo mi cámara y cuento la historia, porque me dedico a esto hace 15 años, yo me dedico a publicidad, cine, ficción, y por una vez que puedo hacer algo útil con mi energía…” Jaime también repetiría: “Por supuesto lo haría un millón de veces pero sí que es verdad que me amargaría pensando que “me la están jugando”, no sé. Pienso en que el uno por el otro fuimos confiando en la veracidad de la historia y ALGUIEN (no sé quien) debería haber comprobado de manera cercana que esos padres, no sólo parecían, sino que efectivamente eran buena gente. No sé dónde tenía que estar el filtro dentro de la inmensa cadena de gente implicada pero la cagamos y pido perdón a todos los que pusieron dinero y a todos los que impliqué en este proyecto”. Silvia está de acuerdo: “Nos ha tomado el pelo a mucha gente. Ha pasado filtros más grandes y nadie ha hecho nada por comprobar la veracidad de este asunto. Nos han estafado dinero y emociones”.